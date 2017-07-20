Freedom Finance : Уровень 2500 пунктов по S&P500 — это только вопрос времени

В настоящий момент сомневаться в том, достигнет ли S&P500 уровня 2500 пунктов, не приходится. Вопрос только в том, произойдет это в июле или августе. Вновь мы видим активную фазу роста фондового рынка, и есть все основания рассчитывать на продолжение позитивной динамики американских фондовых индексов при поддержке сильной квартальной отчетности. Жду, что лидерами по росту прибыли станут два сектора — финансовый и технологический. В технологическом будут лидировать производители чипов, во многом благодаря развитию таких направлений, как самоуправляемые автомобили, видеоигры и искусственный интеллект. Также рассчитываю на сильные данные по так называемой группе FAANG: Facebook, Apple, Amazon.com, Netflix и Alphabet. Netflix уже подтвердила свою силу, при этом я уверен, что потенциал компании еще далеко не полностью реализован . Помимо самих данных, для всех международных компаний важен курс доллара, и в настоящий момент поводов для беспокойства нет: курс американской валюты умеренно снижается.

Еще одним повышательным драйвером станет нефть. С начала апреля нефтяные резервы сокращаются, на этом фоне черное золото дорожает. Глобальное потребление нефти начинает увеличиваться: мировой спрос в этом году достигнет 96,38 млн баррелей в сутки, прирост за год составит 1,3% по сравнению с уровнем 2016-го.

Ну, и конечно, позитивно на рынки влияет уверенность мировых центробанков в том, что постепенное повышение ставок не повредит росту мировой экономики. Банкиры переходят от слов к делу: вслед за ФРС ставку повысил Банк Канады. ЕЦБ и Банк Англии не станут спешить с этим шагом, но инвесторам будет достаточно и изменившейся риторики их руководителей. Именно эта уверенность позволяет рынку США продолжать рост, не замечая некоторых негативных макроэкономических данных. Вообще, в августе-сентябре, думаю, мы увидим ускорение позитивной динамики не только американских, но также и европейских, и азиатских фондовых индексов.

И в заключении несколько слов о Blue Apron. Безусловно, возможная конкуренция с Amazon не добавляет позитива новостному фону по компании, однако это не делает бизнес Blue Apron хуже. Он был качественным в момент размещения, продолжает развиваться и объективно должен стоить дороже. Краткосрочные трейдеры действуют эмоционально, но это не должно смущать инвесторов. Крупные инвестиционные фонды продолжают покупать акции Blue Apron, потому что текущие ценовые уровни весьма привлекательны для этого. Уже первый квартальный отчет компании и позитивная динамика финансовых показателей позволит рынку оценить Blue Apron выше текущих уровней. Хороший актив растет в цене, и это многократно доказано рынком, поэтому не стоит позволять сиюминутному страху брать верх.

Другая аналитика