Альпари: Рубль пока не учитывает фактор сильной нефти

Российский рубль ограниченно отступает в парах с иностранными валютами днем в четверг. За доллар США сейчас дают 59,09 руб. (+0,1%). Евро торгуется по 68,01 руб. (+0,1%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 21 июля, составляют 59,08 руб. за американскую валюту и 68,00 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на понижение, на 16 и 27 копеек соответственно.

Цены на нефть сегодня находятся вблизи июльских максимумов, но выше зоны сопротивления $49,60-49,90 пока не поднимаются. Баррель североморского сырьяBrent стоит к настоящему времени $49,80 (+0,2%). Новости о запасах сырья от Минэнерго США и API уже учтены в котировках, но рынок пока не отступает: «быки» явно будут пробовать пробиться к $50 и закрепиться выше.

Рубль пока не учитывает фактор сильной нефти в текущих ценах. Доллар/рубль стоит в достаточно узком боковом канале с границами 58,85-59,50 руб. Ниже 59,0 руб. «американец» надолго не уходит, но и выше верхней границы коридора тоже не взлетает. Нужна хотя бы единичная попытка слома любой из границ диапазона, чтобы отменить этот скучный сценарий консолидации.

Информативной будет вторая половина дня. Чем мягче окажутся комментарии главы Европейского Центробанка Драги, тем больше у евро/доллара будет возможности продолжать укрепление. Если доллар окажется под прицелом, вечер для рубля сложится продуктивным. В случае реализации этого сценария целью продаж пары доллар/рубль может стать отметка 58,60 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик

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