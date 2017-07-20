ГК Forex Club: Шансы на небольшой рост рубля сохраняются

В четверг на открытии российские индексы растут. ММБВ добавляет 0,27%. РТС растет на символические 0,04%. В лидерах роста Аэрофлот (1,18%), Русгидро (1,04%) и Роснефть (0,99%).

Наиболее сильное падение демонстрируют группа ЛСР (-1,75%), Северсталь (-1,33%) и Интер РАО (-0,79%).

Позитивный настрой по ММВБ отчасти обусловлен оптимистичной динамикой мировых рынков. Кроме того, российский бенчмарк отыгрывает рост котировок нефти. Энергоноситель получил импульс для роста после того как в среду вышли данные по коммерческим запасам в США от Минэнерго. Показатель сократился сильнее прогнозов: на 4,73 млн баррелей против ожиданий падения на 3 млн. Кроме того, сегодня стало известно о том, что и представитель Нигерии, которая также освобождена от участия в соглашении о сокращении объемов добычи нефти, будет присутствовать на встрече мониторингового комитета ОПЕК+. Напомню, что представители картеля хотят урезонить Ливию и Нигерию, которые активно наращивают добычу. Это будет поддерживать цены на энергоноситель. Brent может попытаться закрепиться выше отметки 50 долларов за баррель.

А вот рубль сегодня снижается. Пара USD/RUB снова предпринимает попытки закрепиться выше отметки 59,00. Отчасти это может быть обусловлено рекомендацией Goldman Sachs своим клиентам зафиксировать свои позиции на покупку рубля и переключиться на другие активы. Однако, принимая во внимание вероятность дальнейшего роста цен на нефть, а также налоговый период в России, можно ждать возобновления роста рубля в пределах установившегося диапазона 58,60 – 60,00.

Ирина Рогова, аналитик

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