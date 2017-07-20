УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 20 июля, российский рынок торгуется в слабом минусе, несмотря на дорожающую нефть: -0,3% по РТС и -0,2% по индексу ММВБ (благодаря ослаблению курса рубля на 0,1%).

Нефть марки Brent восстанавливается третий день подряд, пытаясь вернуться к уровням $50 за баррель. Вчерашняя статистика от EIA показала очередное сокращение запасов в хранилищах США (-4,7 млн баррелей), что, безусловно, было позитивно воспринято рынком. Однако на продолжение роста добычи никто не отреагировал, а она уже превысила 9,4 млн баррелей в сутки, то есть вернулась к показателям июля 2015 года. Максимальных уровней добыча достигала в июне 2015 года (9,6 млн баррелей). Видимо, сильная статистика по росту ВВП Китая во 2 квартале (+6,9%) снизила опасения инвесторов, что прирост предложения нефти на рынке не найдет аналогичного спроса.

Тем не менее на российском рынке ажиотажа не наблюдается. Стартовавший сезон отчетностей за 2 квартал 2017 года пока не принес позитивных сюрпризов. Результаты большинства компаний либо в рамках ожиданий, либо, наоборот, слабее прогнозов. Металлурги представили нейтральные операционные показатели: Северсталь и НЛМК снизили объем производства стали, но незначительно нарастили продажи, чтобы частично снизить уровень запасов. ММК увеличила объемы и выпуска, и реализации. Тем не менее цены на прокат остались на уровне 1 квартала и потому позитивных сюрпризов в финансовых результатах тоже не ожидается.

Дополнительным негативом вокруг сектора стали новости о том, что ЕС введет антидемпинговые пошлины на холоднокатаный прокат из РФ в размере 5-33%, и тем самым закроет доступ на европейский рынок сбыта. НЛМК, учитывая географическую структуру бизнеса, не пострадает от данных мер. Менять структуру экспорта придется Северстали и ММК.

Сегодня металлургический сектор торгуется в минусе (-0,7% по соответствующему отраслевому ММВБ).

Продолжают отчитываться за 2 квартал и ритейлеры. Сегодня вышли данные по Ленте и Х5 Ритейл. Если второй показал темпы роста выручки на 28% г/г за счет агрессивных темпов роста сети, то первый увеличил продажи только 16,3%, по причине замедления расширения сети. Поскольку менеджмент Ленты сохранил первоначальные прогнозы по количеству новых магазинов в 2017 году, то, очевидно, что ускорения роста продаж просто перенесется на 2 полугодие. Лента сегодня -0,5%, Х5 Ритейл +0,4%.

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