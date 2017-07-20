ГК Forex Club: НЕФТЬ: встреча ОПЕК в Санкт-Петербурге может поддержать цены

Цены на нефть основных эталонных сортов вернулись к июльским максимумам после того, как в США, вопреки опасениям, было зафиксировано очередное снижение коммерческих запасов.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 20 июля в 12:30 по московскому времени торговались на уровне 49,66 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,4%. Американский эталон WTI находился в районе 47,28, подорожав за этот период на 1,5%.

Агентство энергетической информации США, по итогам прошлой недели, зафиксировало снижение коммерческих запасов сырой нефти на 4,7 миллиона баррелей до 490,6 миллиона. Запасы бензина сократились на 4,4 миллиона.

Цены на нефть чувствуют себя уверенно и торгуются на максимальных уровнях за июль после того, как данные по запасам из США, вопреки опасениям, оказались неплохими. Падение запасов сырой нефти и бензина на 4 миллионов баррелей со стороны каждого из этих показателей, сигнал о том, что спрос в крупнейшей экономике мира в неплохом состоянии. А если взять динамику за последние 4 недели, то вполне можно ожидать и рекордного потребления по итогам всего лета. Напомню, на долю США приходится потребление около 22% добываемой в мире нефти.

Цены упали ниже 50 долларов в начале лета отчасти и на ожиданиях слабого потребления со стороны США. Сейчас пока эти сомнения не оправдываются и цены отыгрывают назад.

Тем не менее, поводов для масштабного ралли тоже пока нет. Есть опасения относительно темпов роста добычи в США, Ливии и Нигерии, которые могут перекрыть усилия ОПЕК по сокращению добычи. 24 июля в Санкт-Петербурге состоится встреча мониторингового комитета ОПЕК с представителями Ливии и Нигерии, на которой будет обсуждаться возможность участия этих стран в соглашении по сокращению. Если оттуда будут хорошие новости, то котировки Brent смогут закрепиться выше 50 долларов за баррель обратно.

Валерий Полховский, аналитик

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