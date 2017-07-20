"Открытие Брокер" : Цены снижаются в преддверии заседания ЕЦБ

Сегодня рынки драгоценных металлов снижаются под влиянием укрепляющегося курса доллара США в ожидании запланированного на сегодня заседания ЕЦБ. По предварительным оценкам, ЕЦБ может объявить о перспективах программы стимулирования экономики – возможно, заложить основу для ее сворачивания. Банк Японии пока сохранил текущую денежно- кредитную политику. Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах снизились, а в остальных фондах не изменились. Цены на золото и платину на бирже в Шанхае вновь подрастали, стоимость серебра слегка понизилась, объемы торгов остаются средними.

Курс юаня к доллару США немного ослабел. Цены на золото вчера вырастали до уровня $1243,8, но не смогли пойти дальше вверх, после чего откорректировались вниз к уровню $1237. Активность на рынке сезонно низкая, рынок уже несколько дней находится возле сильного уровня $1230. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1236-1225

, уровни сопротивления – $1244-1248.

Цены на серебро протестировали уровень $16,34 в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню $16,175. Отношение золота к серебру составляет 76,22 пункта. Отношение платины к серебру составляет 56,29 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $16,0-15,60, уровни сопротивления – $16,35-16,48. Цены на платину понизились к уровню $917 под влиянием торговли спредами. Спред между золотом и платиной составляет 322$/унция. Спред между платиной и палладием составляет 62$/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $907-890, уровни сопротивления – $925-935. Цены на палладий вчера вырастали к уровню $871, после чего резко понизились к уровню $847 в результате большого объема продаж, но потом восстановились к уровню $853. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $847-830, уровни сопротивления – $871-880.

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