ИФК «Солид»: В фокусе следующей недели: ОПЕК, ФРС и Банк России

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается близким к нейтральному. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $49.3 за баррель в ожидании публикации данных по буровой активности в США и результатов предстоящего заседания технического комитета ОПЕК. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом изменении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940-1945 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях нейтрального внешнего фона этот фондовый индикатор продолжит обозначившуюся днем ранее консолидацию вблизи достигнутых уровней.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг изменились разнонаправленно. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня прибавил 0.77% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее положительное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало повышение котировок акций нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (+1.8%), BP (+1%) и компаний из потребительского сектора British American Tobacco (+2.6%), Unilever (+1.7%). Сдержало повышение индекса FTSE 100 снижение стоимости акций горнодобывающей компании Rio Tinto (-1.8%) и фармацевтической компании Shire (-2%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг опустился на 0.32% при оборотах торгов на 10% выше среднемесячных, а снижением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции производителя стали ArcelorMittal (-2%) и авиастроительной корпорации Airbus (-1.8%). Немецкий индикатор DAX (-0.04%) понес незначительные потери вследствие падения котировок акций авиаперевозчика Deutsche Lufthansa (-8.6%).

Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (-0.13%) слегка снизился от достигнутого днем ранее исторического максимума по состоянию на момент закрытия торговой сессии, а наибольшее отрицательное влияние на его поведение оказало снижение котировок акций торговой сети Home Depot (-4.1%) и страховой компании Travelers Cos (-1.5%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.08% и достиг нового исторически рекордного уровня на фоне повышения в цене акций Regeneron Pharm (+2.8%), Incyte (+2.6%), Skyworks (+2.1%), Alexion Pharm (+2%), Nvidia (+1.5%) и Tesla (+1.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.02%) изменился незначительно, установив внутри дня новый исторический максимум при оборотах торгов чуть выше среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора «Материалы» (-0.8%).

Рынок акций РФ в четверг понес умеренные потери. Индекс ММВБ (-0.28%) просел при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на динамику индекса ММВБ оказали акции Норникеля (-3.3%) и АЛРОСА (-2%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (-0.44%) снизился больше из-за ослабления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «Руагро», а также финансовые результаты «Магнита» по МСФО за 2-й квартал. В фокусе внимания участников рынка на следующей неделе будут заседание мониторингового комитета ОПЕК+, а также решения ФРС США и Банка России по вопросам денежно-кредитной политики.

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