ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Рынок находится на перепутье

Вчера индекс ММВБ показал отрицательную динамику. На его графике есть сопротивление в районе 1960, которые «быки» никак не могут пройти наверх. Если пройти удастся то «быки» устремятся в район 2020 пунктов, а если не удастся, индекс ждет снижение в район 1900 пунктов. «Быки» сейчас грустные, потому что на днях аналитики Goldman Sachs рекомендовали клиентам выходить из спекулятивных позиций по активам развивающихся рынков. Вчера индекс MSCI Emerging Markets снизился на 0,11%. В связи с этим многие инвесторы рассматривают подъем индекса ММВБ наблюдаемый с 16 июня с.г. как коррекцию к снижению (начало снижение было с 30.01.17). Когда коррекция закончится, снижение продолжится. Также они сейчас грустны потому что ценам на нефть не удается закрепиться выше отметки в 50 долларов. Рынок находится на перепутье...

Европейские рынки продемонстрировали смешанную динамику. ЕЦБ, как и ожидалось, оставил ставки без изменений и сохранил объемы скупки облигаций (ставка рефинансирования на нуле, предельная ставка по кредитам 0,25%, депозитная ставка минус 0,4%).Чиновники не ожидают изменения ставок в скором времени. ЕЦБ вновь подтвердил намерение продолжать скупку облигаций в объеме 60 млрд евро в месяц до конца 2017 года. Марио Дарги сообщил о планах начать обсуждение постепенного сворачивания программы количественного смягчения (QE) этой осенью. Результаты заседания Банка Японии укрепили уверенность инвесторов в том, что Банк Японии будет существенно отставать от других ведущих ЦБ мира по части сворачивания программы стимулирования.

В четверг фондовый рынок США закрылся разнонаправлено Индекс S&P 500 (-0,02%) несколько просел на фоне ощутимого падения сырьевого (-0,83%) и промышленного (-0,61%) секторов. По оценкам аналитиков, во втором квартале прибыль компаний S&P 500 выросла на 8,7% годовых, а выручка – на 4,6%, согласно ThomsonReuters.

Экономические новости в основном были довольно хорошие и оказали поддержку фондовому рынку. Однако некоторые корпоративные отчеты по прибыли разочаровали. Заметное падение недельного числа заявок на пособие по безработице говорит о том, что рынок труда продолжает стабильно демонстрировать здоровую динамику.Недельное число обращений за пособием по безработице в США упало до пятимесячного минимума, составив 233 тыс (против ожидавшихся экономистами 245 тыс, по опросам Reuters). Сильно выросли в июне опережающие экономические индикаторы, что говорит о продолжающемся экономическом росте и вероятном ускорении роста ВВП во втором полугодии. Ускорение ВВП намекает на то, что ФРС продолжит курс на ужесточение денежной политики и у компаний будет меньше возможности осуществлять обратный выкуп акций.

Еще одна важная тема четверга – возобновление официальных переговоров по Брекзиту в Брюсселе и пресс-конференция по результатам начала второго раунда переговоров. Спикер по Брекзиту от Либеральной партии Великобритании Том Брейк сказал: «Уже 113 дней прошло, с тех пор как была активирована Статья 50, а мы пока наблюдаем почти нулевой прогресс даже по самым базовым вопросам. С каждым днем вероятность катастрофического, беспорядочного Брекзита увеличивается».

Переговоры по Брекзиту в четверг не привели к существенному прорыву. Главный переговорщик от ЕС Мишель Барнье сказал, что ЕС не намерен переходить к приоритетным для Великобритании вопросам торговли, пока Великобритания не предоставит подробности законопроекта о выходе из ЕС и не прояснит вопросы касательно защиты прав граждан (ЕС требует, чтобы права граждан ЕС в Великобритании оставались защищены Европейским судом, а Великобритания категорически отказывается), сообщил Барнье. Британский министр по выходу из ЕС Дэвис Дэвис сказал, что в октябре, вероятно, переговорщики не смогут перейти к обсужднию вопросов торговли, как многие надеялись ранее. «Это вызовет глубокое беспокойство в деловых кругах и других сообществах по всей Великобритании, ведь им нужно гораздо больше определенности и приободряющих новостей, чем они получают от этого Правительства».

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