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mfd.ruАналитикаКомментарии21 июля 2017 г.Банк "Глобэкс": инвесторы ждут встречи ОПЕК в С...
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10:01

Банк "Глобэкс": инвесторы ждут встречи ОПЕК в Санкт-Петербурге

Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне смешанной динамики азиатских фондовых индексов. Нефтяные котировки могут снизиться из-за негативных ожиданий инвесторов итогов встречи стран сделки ОПЕК «плюс» в Санкт-Петербурге 24 июля. Отказ Эквадора, Ливии, Нигерии, которые добывают в общей сложности 3,12 млн барр. от сокращения добычи, показывает неустойчивые перспективы сохранение сделки ОПЕК «плюс», что негативно для нефтяных цен. Поэтому рубль также в пятницу будет под давлением, но мы полагаем, что экспортеры выйдут на рынок для продаж валютной выручки в преддверии налоговых платежей на следующей неделе. Не исключено, что на таком фоне российский фондовый рынок скорректируется вниз.

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