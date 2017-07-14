Открытие Брокер: Внешний фон способствует позитивному открытию рынка

Немного итогов предыдущей торговой недели. Индекс ММВБ поднялся с 1912,48 п. до 1960,69 п., а РТС – с 995,24 п. до 1044,27 п.. Пара EUR/USD подросла с $1,1401 до $1,1469. USD/RUB снизилась с 60,36 до 59,9, а EUR/RUB – с 68,85 до 67,75. Нефть Brent подорожала за неделю с $46,71 до $48,91 за баррель. Американский индекс широкого рынка S&P 500 поднялся с 2425,18 п. до 2459,27 п..

В мировых финансах происходят тектонические сдвиги. ФРС немного смягчила позицию по агрессивному повышению ставки. Однако в Банке Англии, ЕЦБ становятся громче голоса сторонников свёртывания стимулов. Банк Канады на прошлой неделе уже повысил ставку. От президента ЕЦБ Марио Драги ждут заявлений по поводу программы выкупа активов на симпозиуме центральных банков в Джексон Хоул. Соответственно, даже сезон корпоративных отчётов не сможет затмить макроэкономическую статистику, которая влияет на решения регуляторов.

В начале недели Китай опубликует свежие данные по розничным продажам, промышленному производству и инвестициям в основной капитал. Данные цифры, как правило, отражаются на сырьевом рынке. Судя по сильным данным экспорта и импорта, можно ожидать, что в июне показатели демонстрировали ускорение роста. Кроме того, поступит оценка ВВП КНР за II квартал, что также неминуемо повлияет на сырьевые контракты. На американском отрезке торгов инвесторы ознакомятся со статистикой продажи домов на вторичном рынке, а также с индексом производственной активности ФРБ Нью-Йорка. В России выйдет отчёт по промышленному производству. «Детский мир», «Иркут», «ФосАгро», «Полюс» закроют реестры на получение дивидендов. ЛСР опубликует операционные результаты за I полугодие.

Во вторник Китай поделится статистикой динамики цен на недвижимость. В Австралии выйдет протокол июльского заседания Резервного Банка. Однако наибольший интерес будет представлять отчёт по инфляции в Великобритании. Собственно говоря, ускорение роста цен стало поводом для смены мнения некоторых членов Монетарного комитета в сторону повышения ставки. В еврозоне выйдет статистика по инфляции, но уточнённый отчёт редко отличается от первоначальной оценки. В США опубликуют данные по ценам импорта и экспорта. В России «Мостотрест» закроет реестр на получение дивидендов.

В среду Япония обнародует цифры по машиностроительным заказам. В еврозоне выйдут данные по активности в строительстве. Американский календарь на этот день предусматривает публикацию отчёта по новым строительствам и разрешениям на них. В России выйдет большой пакет статистики по инфляции, розничным продажам, доходам населения и безработице, а также недельной инфляции и ценам производителей. «ФСК ЕЭС» закроет реестр на получение дивидендов.

В четверг Япония публикует статистику торгового баланса, а Банк Японии примет решение по ставке, но интерес валютных спекулянтов будет направлен на Австралию, где выйдет отчёт по безработице. Если ещё и РБА начнёт двигаться в сторону повышения ставки, то у российского рубля могут появиться реальные поводы для возобновления тенденции к ослаблению. Германия в этот день поделится цифрами по ценам производителей. В Великобритании выйдет отчёт по розничным продажам. В еврозоне интересным будет статистика по счёту текущих операций, а также сводные данные по правительственным долгам. В этот день ЕЦБ примет решение по ставке. Изменений не ожидается, но вот во время пресс-конференции Марио Драги могут прозвучать интересные заявления. На американском отрезке торгов будут опубликованы цифры по первичным обращениям за пособием по безработице, а также индекс производственной активности ФРБ Филадельфии. Затем уже вечером можно будет ознакомиться с индексом ведущих экономических индикаторов США. В России закроют реестры на получение дивидендов «Газпром», «АЛРОСА». «Северсталь» опубликует отчётность по МСФО за II квартал. «Русгидро», «Лента» и X5 Retail Group опубликуют операционные результаты за II квартал и I полугодие.

В последний торговый день недели стоит обратить внимание на отчёт по инфляции в Канаде. Разогрев данного показателя будет означать то, что процесс повышения ставки Банка Канады лишь начинается. В России «Юнипро» отчитается по РСБУ за I полугодие. «Магнит» отчитается по МСФО за I полугодие.

Новая неделя в Азии начиналась негативно, но сильная статистика КНР немного исправила положение. Китайский ВВП вырос на 6,9% в II квартале (при ожиданиях 6,8%). Кроме того, промышленное производство Китая выросло на 7,6% (при прогнозе 6,5%), розничные продажи поднялись на 11% (при ожиданиях 10,6%). И, наконец, инвестиции в основной капитал повысились на 8,6% (при ожиданиях 8,5%). Торги в Японии не проводились из-за выходного дня. Между тем, иена укрепилась до 112,6 за доллар. Доходность 10-летних американских казначейских обязательств упала до 2,33%. К 8:40 (мск) Shanghai Composite – 3198,74 п. (-0,73%).

Оптимизм на рынке нефти сохраняется. В пятницу Baker Hughes сообщила о том, что американские нефтяные компании увеличили число активных буровых всего на 2 единицы до 765 штук. И, естественно, что сильная статистика из Китая также поддерживала котировки. Объём переработки нефти в июне достиг 11,21 млн бар. в сутки, или на 2,3% больше, чем год назад. И немного о золоте. Общая слабость доллара немного стимулирует покупки золота, но инвесторы продолжают покидать тихую гавань. Резервы SPDR Gold Trust сократились за неделю на 6,51 тонн до 828,84 тонн. К 9:00 (мск) Brent – $49,01 (+0,20%), WTI – $46,83 (+0,17%), золото – $1230,3 (+0,23%), медь – $5981,16 (+0,82%), никель – $9600 (+0,26%), палладий – $856,8 (+0,01%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал в пределах 0,1% до 94,98. К 9:00 (мск) EUR/USD – $1,146 (+0,01%), GBP/USD – $1,309 (+0,01%), USD/JPY – 112,66 (+0,16%).

Российский рынок завершил прошлую неделю на достаточно позитивной ноте. Индекс ММВБ закрыл пятидневку выше 1950 пунктов, что открывает дорогу к росту до 2000 пунктов. Стоит отметить, что повышение индекса происходит на фоне множества дивидендных отсечек. На предстоящей неделе будет плотный дивидендный календарь, но довольно дорогая нефть и позитив на внешних площадках помогут индексу удержать свои позиции. Рубль стабилизировался возле отметки 60 за доллар, чему способствует высокая ставка ЦБ РФ, надежды на дальнейшее замедление инфляции, а также возвращение спроса в ОФЗ. С другой стороны, изменение настроений в ключевых центральных банках обещает дальнейшую корректировку курсов на глобальном рынке. На прошлой неделе Банк Канады впервые за семь лет повысил ставку. И, если тон представителей ФРС смягчился, то вот от ЕЦБ уже ждут объявлений о планах сокращения стимулирующих мер. Соответственно, рубль может отреагировать на подобные сигналы.

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