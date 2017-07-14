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mfd.ruАналитикаКомментарии17 июля 2017 г.Банк "Глобэкс": дивиденды еще поднимут рынок
сегодня
10:13

Банк "Глобэкс": дивиденды еще поднимут рынок

«Индекс ММВБ откроется нейтрально на фоне разнонаправленного движения азиатских фондовых индексов несмотря на неизменный рост ВВП Китая во II квартале до 6,9% кв/кв и рост промышленного производства до 7,6% при прогнозе 6,5%. Азиатские инвесторы пока не спешат отыгрывать позитивную статистику из-за боязни избыточного кредитования экономики и роста долгов компаний. Рубль покажет стабильные торги в понедельник благодаря котировкам нефти и уплате страховых взносов. Хотя денег на корсчетах и депозитах банков в ЦБ РФ достаточно, что не приведет к существенному укреплению рубля. С другой стороны, на фондовом рынке еще остаются акции с хорошим уровнем дивидендной доходности, что может привлечь инвесторов».

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