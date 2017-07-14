ГК Forex Club: НЕФТЬ: Brent закрепится выше 50, пойдет ли он выше

Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях с 5 июля по мере того, как участники рынка полагают, что рост мирового спроса может компенсировать увеличение добычи в США.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 17 июля в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 49,10 доллара за баррель, прибавив с открытия недели 0,5%. Американский эталон WTI находился в районе 46,93, подорожав за этот период на 0,7%.

Международное энергетическое агентство в конце прошлой недели обновило прогнозы по темпам роста потребления нефти в мире в 2017 году. По их оценкам, спрос вырастет на 1,4 миллиона баррелей. Ранее ожидался рост на 1,3 миллиона.

Положительная динамика в прогнозах по мировому потреблению, в купе с падением запасов в США и заявлениями представителей ОПЕК о том, что Нигерия и Ливия приглашены для участия в переговорах по сокращению добычи, создают достаточно позитивный новостной фон. От Ливии и Нигерии совсем не обязательно требовать сокращения добычи. Достаточно будет, чтобы они заявили о намерении далее ее не наращивать, а это вполне возможною. Переговоры пройдут в конце июля в Санкт-Петербурге. На таком фоне Brent может попробовать закрепиться выше 50 долларов за баррель.

Очередные данные по запасам будут опубликованы в среду. На прошлой неделе было зафиксировано их снижение на 7,6 миллиона. Учитывая, что в США сейчас в самом разгаре сезон отпусков, то можно ожидать сохранения этой тенденции, что будет также поддерживать цены.

Тем не менее, при цене выше 55 снова в центр внимание будет попадать рост добычи в США. Пока еще актуальны опасения, что увлечение производства со стороны сланцевых компаний может нивелировать планы ОПЕК+ по сокращению добычи. Полагаю, что возможно в диапазоне 45-55 мы будем торговаться до тех пор, пока не получим информацию, подтверждающую эффективность мер ОПЕК+. Это уже будет ближе к концу сентября. Тогда цены и смогут попробовать закрепиться выше 55.

Валерий Полховский, аналитик

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