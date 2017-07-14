ИК Финам: На открытии торгов покупки в наших акциях будут преобладать

Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Так, покупки в наших бумагах будут поддержаны ситуацией на рынке энергоносителей, где, на фоне данных Baker Hughes, показавших рост количества работающих нефтяных буровых установок лишь на 2 штуки, нефть марки Brent смогла преодолеть отметку 49 долларов, после чего перешла в боковое движение у этого уровня. Российские «быки» будут поддержаны динамикой внешних фондовых площадок. В пятницу в США индексы Dow Jones и S&P500 выросли на 0,4% и 0,5% соответственно. В Азии, в связи с отсутствием торгов в Японии, основным индикатором для наших игроков станет динамика китайского Shanghai Composite, который теряет 0,7%, что сдержит покупки в наших акциях. В сложившихся условиях мы ожидаем роста российского рынка в начале торгов, в результате чего индекс ММВБ может сделать еще один существенный шаг к ближайшему сопротивлению, расположенному на уровне 2000 пунктов. В дальнейшем, российские активы могут быть поддержаны ростом европейских индексом и дальнейшим восстановлением рынка энергоносителей. При этом существенные изменения в настроения игроков может внести публикация данных по инфляции в Еврозоне. Во второй половине дня инвесторы обратят внимание на публикацию статистики в США, где сегодня выйдет индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью-Йорка.

На валютной секции Московской биржи, после существенного укрепления в пятницу, сегодня мы ожидаем перехода рубля в консолидацию у достигнутых уровней. Так, доллар в начале дня попытается удержать позиции выше ближайшей поддержки, расположенной на уровне 59 рублей. Однако, в случае продолжения позитивной динамики на рынке энергоносителей, «медведи» в ходе торгов могут взять инициативу в свои руки и попытаться пробить эту отметку.

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