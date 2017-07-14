"Открытие Брокер" : Слабый доллар поддержит нефть и поможет рублю укрепиться

К 15:18 (мск) индекс ММВБ - 1965,22 п. (+0,27%), а РТС - 1037,48 п. (+0,74%). К середине дня российский рынок пытался расти на низких объёмах. Нефть приближалась к $49 за баррель Brent, а рубль на этом фоне укреплялся до 59,5 за доллар. Соответственно, бумаги чувствительных к курсу рубля компаний демонстрировали динамику хуже рынка: ММК (-0,9%), НЛМК (-0,02%). К тому же НЛМК ещё и сообщила о снижении выпуска стали на 2% во II квартале. Интересной новостью стало решение Арбитражного суда Ростовской области, который постановил взыскать с «Мечела» (-3,11%) в пользу Ростовского металлургического завода 12,7 млрд рублей. В качестве индикатора общего отношения к российским активам продолжают расти бумаги банковского сектора: Сбербанк (+1,26%), ВТБ (+0,3%). К середине торгов лидерами и аутсайдерами стали: «Аптеки 36,6» (+2,72%), ТМК (+2,54%), «Газпром нефть» (+1,88%), «РусАл» РДР (+1,81%), а также ап «Мечела» (-4,4%), «Полюс» (-2,95%), ТГК-1 (-1,97%), Yandex (-1,5%). Бумаги «Полюс» и «Фосагро» (-0,47%) торговались первый день без дивидендов. В понедельник без дивидендов будут торговаться акции «Мостотрест». Закрытие недели выше 1950 пунктов повышает вероятность продолжения движения в сторону 2000 пунктов по ММВБ, тем более, что этому вполне способствует внешний фон.

Рубль укреплял свои позиции вслед за растущей нефтью. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 2905 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,17%, недельная – до 9,20%, а месячная – до 9,24%. Рубль завершает неделю на позитивной ноте. Аукционы Минфина прошли при хорошем спросе, платёжный баланс растёт, ЦБ РФ выражает уверенность в дальнейшем замедлении инфляции. К пятнице ещё и нефть подорожала почти до $49 за баррель Brent. Отношения Москвы и Вашингтона не наладились, но и ухудшение уже не воспринимается трагедией, так как почти всем уже стало ясно, что проблема не в политике Кремля, а в политическом кризисе в самом Вашингтоне. Риском остаётся свёртывание стимулирующих мер центральными банками, чьи валюты используются для фондирования Carry Trade. Впрочем, даже небольшой рост ставок в еврозоне не лишит рубль статуса высокодоходной валюты, если инфляция в РФ возобновит снижение. К 15:18 (мск) USD/RUB – 59,537 (-0,48%), EUR/RUB - 67,99 (-0,29%).

Торги в Европе проходили при низкой волатильности, так как инвесторы ожидали первые квартальные отчёты из американского банковского сектора. Слабее всех смотрелся сектор строительных компаний. Бумаги производителей автомобилей демонстрировали разнонаправленную динамику на фоне замедления роста продаж. В июне они выросли лишь на 2,1% в годовом выражении по сравнению с 7,7% в мае. Более того, в Германии они даже снизились на 3,5%, а в Великобритании – на 4,8%. Положительное сальдо торгового баланса еврозоны выросло в мае до 21,4 млрд евро с 17,9 млрд в апреле. К 15:15 (мск) DAX – 12645,22 п. (+0,03%), CAC 40 – 5239,01 п. (+0,07%), FTSE 100 – 7396,39 п. (-0,23%).

На рынке нефти не все так спокойно. Royal Dutch Shell объявила форс-мажор по поставкам Bonny Light из-за проблем на одном из экспортных трубопроводов. Естественно, что это напомнило рынку о проблемном регионе для устойчивой добычи, а также добавило "топлива" для роста. Накануне Международное энергетическое агентство повысило свой прогноз роста спроса в текущем году до 98,0 млн бар. в сутки. К 15:15 (мск) Brent – $49,04 (+1,28%), WTI – $46,7 (+1,35%), золото – $1220,6 (+0,27%), медь – $5884,16 (+0,28%), никель $9400 (+2,06%).

Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,15% до 95,41. AUD укреплялся на 0,4% против валюты США, пока CAD и NZD демонстрировали незначительные колебания. К 15:15 (мск) EUR/USD – $1,142 (+0,13%), GBP/USD – $1,297 (+0,23%), USD/JPY – 113,09 (-0,17%).

J.P. Морган отчитался лучше ожиданий за счёт роста кредитной активности, которая позволила преодолеть снижение прибыли от инвестиционных операций. Аналогичная картина и в Citigroup. Wells Fargo также отчитался лучше ожиданий по прибыли, но не дотянул по выручке до прогнозов. Потребительская инфляция показала нулевой рост в США за июнь. Core CPI вырос на 0,1%. За 12 месяцев CPI поднялся на 1,6% по сравнению с 1,9% в мае, а Core CPI не изменился и остался на уровне 1,7%. Розничные продажи в США снизились на 0,2% в июне, без учёта автотранспорта также снизились на 0,2%. Таким образом, поводов для агрессивного повышения ставки ФРС становится всё меньше. Фьючерс на индекс доллара снижался на 0,4% до 95,16. Фьючерс на S&P 500 прибавлял около 0,2%. Таким образом, для российских активов вновь складывается вполне позитивная ситуация. Слабый доллар поддерживает нефть и обеспечивает укрепление рубля. Для отдельных бумаг подобная ситуация носит негативный характер, но общее влияние все же положительное. Скорее всего, индекс ММВБ закроет неделю выше 1950 пунктов, что повышает вероятность дальнейшего роста до 2000 пунктов.

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