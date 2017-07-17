ФГ "Калита-Финанс": Слабая статистика толкает доллар вниз

Форекс

Доллар останется слабым на фоне негативной американской статистики. Индекс потребительских цен в июне и данные о розничных продажах вышли хуже ожиданий. Данные по инфляции спровоцировали падение доходности 10-летних казначейских облигаций ниже 2.30% и снижение индекса доллара до новых многомесячных минимумов ниже 95. Надо отметить, что этот индикатор входит в диапазон активного сопротивления 93-95 вокруг важного технического уровня 94.3 (0.618 от роста с низов 2014-го до максимумов начала этого года). Слабые данные по инфляции провоцируют дальнейшее снижение ожиданий ужесточения монетарной политики ФРС и наиболее чувствительны к такому повороту событий USD/JPY. В паре с йеной, в отличие от пары с евро, доллар до последнего момента держался сильно, однако слабая статистика спровоцировала коррекцию USD/JPY от сопротивления в районе 114.5. Фокус внимания рынка теперь смещен на заседание ЕЦБ 20 июля. Если оно даст повод ожидать ужесточения финансовых условий в еврозоне, это спровоцирует дальнейшее падение доллара вплоть до района 93 по индексу. Это означает тест верхней границы диапазона 1.16-1.17, в которой EUR/USD обосновалась в последние годы.

Мы, однако, не склонны делать ставку на такой сценарий, по-прежнему настаивая на необходимости некоторой коррекции. Индикаторы силы тренда на недельном таймфрейме EUR/USD входят в зону перекупленности, чего не было с 2013-го года. Это тот случай, когда для прояснения средне- и долгосрочных перспектив лучше быть вне рынка. На разворот пока что намеков нет, а выход за границы диапазона вряд ли может быть легким.

В паре с йеной доллар похоже исчерпал бычий импульс, и здесь среднесрочная перспектива также неясна.

Британская валюта в паре с долларом на фоне его общей слабости поставила новые многомесячные максимумы, преодолев 1.3. Учитывая то, что британская статистика в последнее время также провоцировала сомнения в том, что Банк Англии сможет держать курс на ужесточение финансовых условий, усиление фунта продолжится, но будет весьма умеренным. Мы, как и прежде, сохраняем среднесрочный оптимизм в отношении британской валюты.

EUR/JPY сделала цель 130 – 50% от движения с верхов 2014-го до низов 2016-го. Среднесрочный бычий импульс исчерпан, пара «ляжет в дрейф» до прояснения намерений ЕЦБ и ФРС, от которых зависит спрос на йену, как на валюту фондирования (намерения Банка Японии ясны). EUR/GBP: достаточно резкая коррекция от уровня 0.9 позволяет ожидать развития нисходящей динамики.

Настроение участников нефтяного рынка по-прежнему можно охарактеризовать фразой «все плохо», и позитивная статистика по запасам не в состоянии пока переломить мнение участников рынка. Любые попытки восстановления агрессивно продаются. Внимание сфокусировано на продолжающемся росте числа буровых в США, на падении дисциплины ОПЕК и на сомнениях России в необходимости пролонгации соглашения ОПЕК+. Вероятно, настрой продолжит оставаться негативным, с другой стороны, слабость доллара и снижение ставок гособлигаций провоцирует спрос на риск. Борьба этих факторов будут способствовать боковой динамике сырьевых валют. В связи с этим мы предполагаем, что снижение USD/CAD, как и рост AUD/USD, как минимум, возьмут сейчас паузу, тем более, что пары подошли к важным техническим уровням.

Доллар/рубль

Российская валюта в очередной раз продемонстрировала то, что она чувствительнее к снижению дифференциала процентных ставок, чем к динамике нефти, завершив неделю уверенным ростом. Среднесрочно USD/RUB осталась в идущем уже около полутора лет нисходящем тренде, и подтверждает потенциал к краткосрочному снижению, который мы отмечали ранее, и который еще не реализовался. В пользу укрепления рубля играет также остановка тренда снижения инфляции, которая провоцирует сомнения в возможности Банка России снижать ставку на ближайших заседаниях. Тем не менее, последние данные по платежному балансу, показавшие его обнуление, слабая динамика нефти и сохраняющееся у правительства России стремление ослабить валюту в целях наполнения бюджета, по-прежнему не позволяют ожидать значительного укрепления рубля. Как и прежде, мы советуем использовать попытки укрепления рубля для покупок доллара. Мы полагаем, что на этот раз коррекция в USD/RUB не уведет пару ниже 57.

Фондовый рынок

Российский фондовый рынок оживился на фоне роста спроса на риск и роста американских индексов. Краткосрочные перспективы индекса РТС сейчас выглядят позитивно, среднесрочные, по-прежнему, слабонегативно. Мы рекомендуем продавать индекс при росте в район 1060.

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