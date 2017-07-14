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mfd.ruАналитикаКомментарии14 июля 2017 г.Dukascopy Bank SA: у рубля появился шанс укрепи...
сегодня
15:52

Dukascopy Bank SA: у рубля появился шанс укрепиться ниже 60 рублей за доллар

Продолжающийся рост цен на нефть оказывает поддержку российским индексам акций. Индекс ММВБ прибавляет 0,06%, консолидируясь вблизи отметки 1960 пунктов. Индекс РТС растёт на 0,6% благодаря росту курса рубля на 15 копеек до 59,7 руб/долл. Нефтяные контракты растут второй день подряд до $48,7 на ожиданиях снижения количества буровых в США, статистика по изменению которых будет опубликована сегодня вечером нефтесервисной компанией Baker Hughes. На европейских торговых площадках наблюдается консолидация, последовавшая после сильного роста за последние несколько дней.

Во второй половине дня мы ожидаем консолидации индекса ММВБ вблизи отметки 1960 пунктов. Мы ожидаем снижения российских фондовых индикаторов в случае если Бюро трудовой статистики США сегодня сообщит об ускорении инфляции в июне.

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