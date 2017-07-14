ИФК «Солид»: В сезон отчетности фондовые индексы США ставят новые рекорды

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent подтянулись к отметке в $49 за баррель на фоне вышедших лучше ожиданий данных статистики, указавших на ускорение роста китайской экономики. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром меняются мало. Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1960-1965 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку продолжить свою локальную восходящую тенденцию, берущую отсчет с середины июня.

Ведущие европейские фондовые индексы в пятницу слегка снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.47% при оборотах торгов чуть ниже среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало понижение котировок акций банков HSBC (-1.4%), Barclays (-1.3%), Lloyds (-0.7%), нефтегазовых гигантов Royal Dutch Shell (-0.7%), BP (-0.5%) и телекома Vodafone (-0.9%). Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение котировок акций горнодобывающих компаний Rio Tinto (+0.8%), BHP Billiton (+1.2%) и Anglo American (+2.1%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в пятницу просел на 0.09 пункта при оборотах торгов на 20% меньше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции банков BNP Paribas (-0.9%), Societe Generale (-1.2%), Credit Agricole (-1.7%). Немецкий индикатор DAX (-0.08%) понес незначительные потери также на фоне снижения котировок акций банков Deutsche Bank (-0.9%), Commerzbank (-1.2%).

Фондовый рынок США в пятницу продолжил подъем. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.39%) снова обновил свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций авиакосмической корпорации Boeing (+1.1%) и компании UnitedHealth Group (+0.8%). Индекс high-tech биржи NASDAQ вырос на 0.61% на фоне повышения в цене акций Seagate (+3.1%), Nvidia (+2.7%), Micron (+2.1%), Netflix (+1.8%) и Texas Instruments (+1.8%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (+0.47%) также достиг нового исторического максимума при оборотах торгов на 15% ниже среднемесячных, а повышением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора компаний, занимающихся операциями с недвижимостью (+1.1%). Оптимизм американских инвесторов поддержали опубликованные в пятницу квартальные отчеты крупнейших американских банков JP Morgan Chase, Citigroup и Wells Fargo, оказавшиеся несколько лучше ожиданий.

Рынок акций РФ в пятницу прибавил. Индекс ММВБ (+0.04%) вырос при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на рост индекса ММВБ оказали акции Сбербанка (+0.9%) и Магнита (+1.8%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+1.4%) вырос больше благодаря укреплению позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих событий. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов ММК и Группы «Эталон» за 2-й квартал.

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