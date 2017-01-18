ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": На рынке нефти хрупкое равновесие

На рынке энергоносителей возникло хрупкое равновесие, когда факторы роста и снижения цен уравновесились. Главные события ожидаются в конце текущей недели. Вместе с главным политическим событием - инаугураций Трампа рынки с нетерпением будут ждать вестей от совещания в Вене о выполнении решений по сокращению добычи нефти.

А пока для СМИ высокий сезон связан с проходящим в швейцарском Давосе Всемирным экономическим форумом, где многие видные руководители и экономисты делятся своим видением будущих перспектив включая перспективы динамики спроса и предложения нефти. Так, исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол высказал уверенность, что рынок будет сбалансирован уже в первой половине 2017 года и ситуация профицита, когда предложение нефти превышает спрос, будет сменяться на ситуацию дефицита нефти. В этом случае накопленные запасы смогут послужить демпфирующей подушкой. Помним, что США уже приняли решение о продажах нефти из стратегических резервов (SPR), поставки из которых по планам начнутся в марте-апреле. Оценки мировых резервов, которые могут быть безболезненно распроданы, колеблются от 300 млн. баррелей до 1 млрд. баррелей. Так, в интервью агентству Bloomberg главный исполнительный директор Dana Gas PJSJ Патрик Алман-Уорд напомнил, что перед достижением балансов спроса и предложения еще предстоит устранить около 1 млрд. баррелей запасов.

Много обсуждают доклад на форуме руководителя Китая, который заявил о преимуществах свободной торговли. Впрочем, Китай все чаще вспоминают во всех мировых процессах. Теперь очень много говорят о Китае и в контексте достижения баланса на рынке нефти. Дело в том, что ОПЕК только собирается сократить добычу, а Китай уже внес заметный вклад в сокращение добычи нефти — в 2016 объем производства в этой стране сократился на 0,3 mb/d. По разным оценкам в 2017 году добыча может снизиться еще на 0,3 mb/d. А всего по оценкам Wood Mackenzie, добыча в азиатском регионе в ближайшие три года может еще упасть на 1 млн. баррелей в день до 6.5 млн. б/д., при этом почти половина сокращения придется на Китай. Китайские компании будут сокращать добычу по причине снижения уровней инвестиций. Китай с его потреблением более 12 mb/d становится все более важным игроком на рынке нефти в первую очередь как главный импортер черного золота. В 2016 году 64.8% своих потребностей в нефти Китай в 2016 году удовлетворил с помощью импорта. В дальнейшем вместе с абсолютными объемами импорта эта доля может даже возрастать.

Но все же это достаточно медленные тренды. А в ближайшие дни внимание будет приковано к тому, как будут выполнять договоренности страны ОПЕК+ и как они оценивают перспективы продления соглашений о сокращении добычи за горизонтом 6 месяцев.

Другая аналитика