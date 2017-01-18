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mfd.ruАналитикаКомментарии18 января 2017 г.Банк "Глобэкс": ожидаем небольшого роста от инд...
сегодня
10:06

Банк "Глобэкс": ожидаем небольшого роста от индекса ММВБ

Согласно нашим прогнозам, торги на российском рынке начнутся с небольшого повышения котировок индекса ММВБ после снижения накануне. В течение дня рынок перейдет в боковую динамику. Сегодня спрос покроет предложение в два раза на аукционе ОФЗ на фоне больших остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ. На вчерашней торговой сессии инвесторы разогнали британский фунт к ведущим мировым валютам на фоне выступления премьера Великобритании о Brexit - в парламент страны законопроект внесут в текущем году. Котировки нефти подскочили до $56,7 за баррель на фоне позитивных слов министра энергетики Саудовской Аравии. Однако к закрытию сессии цена вернулась обратно к уровню в $55,5 за баррель, что демонстрирует неуверенность инвесторов относительно быстрого сокращения предложения топлива.

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