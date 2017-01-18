Банк "Глобэкс": ожидаем небольшого роста от индекса ММВБ Согласно нашим прогнозам, торги на российском рынке начнутся с небольшого повышения котировок индекса ММВБ после снижения накануне. В течение дня рынок перейдет в боковую динамику. Сегодня спрос покроет предложение в два раза на аукционе ОФЗ на фоне больших остатков на корсчетах и депозитах в ЦБ. На вчерашней торговой сессии инвесторы разогнали британский фунт к ведущим мировым валютам на фоне выступления премьера Великобритании о Brexit - в парламент страны законопроект внесут в текущем году. Котировки нефти подскочили до $56,7 за баррель на фоне позитивных слов министра энергетики Саудовской Аравии. Однако к закрытию сессии цена вернулась обратно к уровню в $55,5 за баррель, что демонстрирует неуверенность инвесторов относительно быстрого сокращения предложения топлива. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте