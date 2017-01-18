Альпари: Валютная пара EUR/USD: ожидается снижение к линии баланса

Во вторник курс пары евро/доллар закрылся ростом. Единая валюта подорожала против американского доллара на 1%, до 1,0710 (сессионный максимум зафиксирован на отметке 1,0720) и подешевела к фунту на 2%, до 0,8626. Курс британского фунта вырос к доллару почти на четыре фигуры после выступления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

Во вторник укрепление евро прекратилось, когда пара евро/доллар развернулась вниз. Американская валюта отреагировала снижением на интервью Дональда Трампа, которое он дал Wall Street Journal. В нём он заявил, что сильный доллар вредит конкурентоспособности США.

В настоящее время валютная пара находится в коррекционной фазе. Цена консолидируется четырнадцать часов в диапазоне 1,0690-1,0720. По дневному графику «евробыки» нацелились на максимум 1,0873 от 8 декабря прошлого года. Так как на рынке в данный момент доминируют продажи евро, то вполне вероятно, что рынок будет балансировать себя, выбивая по стопам продавцов, которые верят в достижение паритета.

Согласно техническому анализу внутридневной прогноз: минимум – 1,0669, максимум – 1,0715 (текущий в Азии), закрытие – n/a. Без учета выступления Джанет Йеллен.

В 12:30 мск Великобритания выпустит индекс средней заработной платы за ноябрь, число требований на пособие по безработице за декабрь, уровень безработицы за ноябрь.

В 13:00 мск в еврозоне выйдет окончательный индекс потребительских цен за декабрь, окончательный базовый индекс потребительских цен за декабрь.

В 16:30 мск в Канаде выйдет индекс потребительских цен за декабрь, базовый индекс потребительских цен за декабрь.

В 17:15 мск США обнародуют уровень загруженности мощностей за декабрь, промышленное производство за декабрь.

В 18:00 мск Канада опубликует решение Банка Канады по процентной ставке за январь, выйдет отчет Банка Канады по монетарной политике.

В 19:00 мск в США выступит член FOMC Нил Кашкари.

В 19:15 мск в Канаде состоится пресс-конференция Банка Канады.

В 22:00 мск США опубликуют отчет ФРС «Бежевая книга».

В 23:00 мск в США выступит глава ФРС Джанет Йеллен.

Владислав Антонов, аналитик

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