Альпари: Без роста нефтяных котировок рублю не закрепиться ниже отметки 59

Во вторник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» снизился на 46,00 коп. (-0,77%), до 59,87 руб., курс евро вырос на 10,50 коп. (-0,02%), до 63,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $4,1 млрд, евро/рубль – 309,5 млн евро.

Центральный банк России с 18 января понизил официальный курс доллара США на 20,52 коп., до 59,4015 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,2864 руб., что выше предыдущего дня на 5,56 коп.

Накануне торги на Московской бирже открылись резким снижением по доллару США и евро. Российская валюта подорожала на фоне роста нефтяных котировок и ослабления американского доллара.

17 января в Азии курс доллара США отреагировал снижением на интервью Дональда Трампа, которое он дал Wall Street Journal, заявив, что сильный доллар вредит конкурентоспособности США.

На торгах в Европе давление на него усилилось после речи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по поводу выхода Великобритании из состава ЕС. Во время её выступления фунт подорожал к доллару на 1,5%, потом прибавил ещё 0,5%.

На фоне общего ослабления американского доллара цена нефть марки Brent подскочила на 2,5%, до $56,92, курс доллара снизился до 58,95 руб. Курс евро к рублю поднялся до 63,62, так как евро пользовался спросом на рынке Форекс.

К закрытию торговой сессии рубль частично растерял свою прибыль. Резкий отскок от $58,95 был вызван снижением цен на нефть на 2,6%, до $55,39. Управление энергетической безопасности (EIA) заявило, что объемы производства сланцевой отрасли США в феврале могут достигнуть 4,748 млн баррелей в сутки, что является максимальным уровнем добычи с ноября.

Сегодня, 18 января, нефть торгуется в плюсе по $55,66 (+0,34%). Обстановка на всех биржах нервозная. Фокус внимания трейдеров сместился на выступление главы ФРС США Джанет Йеллен (среда), заседание ЕЦБ (четверг), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (пятница) и его комментарии. Для рубля комментарии Трампа важнее, чем заявления Йеллен.

Рубль продолжит лихорадить из-за резких скачков на нефтяном рынке. Несмотря на это по доллару просматривается целевая зона 57,20-57,50 руб. Опустится курс доллара ниже 57 руб. или нет – необходимо наблюдать, как он подойдёт к уровню и какая ценовая модель сформируется.

У российской валюты для обновления максимумов против доллара и евро есть один квартал. Ещё один квартал уйдёт на формирование разворотной модели. В начале июля можно готовиться к ослаблению рубля.

В первой половине дня ожидается незначительное ослабление доллара до 59,21 руб., затем укрепление до 59,55/60 руб. Если нефть просядет до $54,70, то курс доллара вырастет до 59,80 руб.

В среду Минфин РФ разместит на аукционах гособлигации (ОФЗ) на сумму 43,4 млрд рублей. Рубль остаётся сильным и в любой момент может продолжить ралли к иностранным валютам.

Владислав Антонов, аналитик

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