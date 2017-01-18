Альпари: Индекс ММВБ проторгуется в среду в диапазоне 2170-2210 пунктов

Российский фондовый рынок в среду открылся умеренным ростом. К настоящему времени ведущие биржевые индексы прибавляют в среднем 0,2%, список утренних лидеров роста возглавляют акции «Башнефти» и «Русала». Под давлением торгуются бумаги «Северстали» и «Системы».

Внешний фон к сегодняшним торгам сложился неоднородным. Американские рынки завершили предыдущую сессию ограниченным снижением, фьючерс на индекс S&P умеренно растет. Цены на нефть держатся в символическом плюсе. Баррель сорта Brent стоит сейчас $55,65 (+0,3%).

Евро/доллар ограниченно корректируется после роста накануне. Основные торги в паре идут вокруг 1,0680. Пока в пользу доллара слишком мало слухов и фактов, поэтому рынок останется более благосклонным к евровалюте. Сегодня внимание будет сосредоточено на выступлении главы Федеральной резервной системы Джанет Йеллен. Завтра пройдет заседание ЕЦБ, в пятницу финальным аккордом к этой волатильной неделе станет инаугурация Дональда Трампа. Поводов для движения, как видно, предостаточно.

Российский рубль продолжает укрепляться к доллару и евро. За американскую валюту на старте сессии дают 59,28 руб. (-0,2%). Дорогой рубль «доедает» Резервный фонд, но в данный момент это мало кого беспокоит. У ЦБ есть механизмы влияния, но пока регулятор предпочитает не вмешиваться. Сессия середины недели для пары доллар/рубль пройдет в рамках отметок 59-59,85.

Индекс ММВБ проторгуется сегодня в диапазоне 2170-2210 пунктов. Сегодняшние торги обещают быть спокойными, если внешний фон не преподнесет сюрпризов.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе глава «Внешэкономбанка» Сергей Горьков выразил надежду на потепление экономических отношений между США и Россией. Однако в планы своего развития такой сценарий банк не закладывает. Тем временем, глава Пентагона надежды Сергея Горькова не разделяет, заявив, что возможности для сотрудничества между США и Россией сокращаются. Хотя в данном случае речь больше идет о военном сотрудничестве, нежели экономическом.

Стоить отметить, что Москва и Вашингтон никогда не имели тесных экономических связей. Выражая надежду на возобновление экономического сотрудничества глава «Внешэкономбанка», вероятно, подразумевал доступ к дешевым американским кредитам. Для банка иметь возможность занимать средства за рубежом под низкий процент очень важная составляющая бизнеса. Мы предполагаем, что, несмотря на смену президента в США, быстрое снятие санкций вряд ли возможно.

18 января производственные результаты за 2016 год представит «НЛМК».

Статистика по инфляции вышла в Германии, чуть позже аналогичную информацию представят США и ЕС. Данные по безработице и заработной плате опубликует Великобритания. Ежемесячный отчет опубликует ОПЕК. В США выйдут данные по промышленному производству. С речью выступит глава ФРС США. Банк Канады объявит решение по процентной ставке.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента

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