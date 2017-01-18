ГК Forex Club: НЕФТЬ: ОПЕК приветствует рост добычи в США

Цены на нефть основных эталонных сортов торгуются без существенных изменений в среду утром 18 января по мере того как участники рынка ждут данных по запасам из США и дают оценку заявлениям представителей ОПЕК.

По данным Libertex, контракты на европейскую нефть марки Brent со сроком экспирации в марте на бирже ICE в Лондоне в 11.00 по московскому времени подрастали в цене на 0,5% до 55,73 доллара за баррель. Одновременно американский эталон WTI с ближайшим сроком экспирации прибавлял 0,4% до 53,50 доллара за баррель.

Согласно опросам информационного агентства Bloomberg участники рынка ожидают падения коммерческих запасов в США по итогам прошлой недели на 1,0 миллиона баррелей до 482,1 млн.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих во время своего выступления в Давосе отметил, что Россия и члены ОПЕК сокращают добычу с опережением графика, рынок балансируется быстро и, вполне возможно, не будет необходимости продлевать соглашение о сокращении добычи, истекающее в мае 2017 года.

Он также поприветствовал рост добычи в США, отметив, что спрос на нефть растет так быстро, что скорое потребуются максимальные поставки от всех источников для того чтобы его удовлетворить.

В последнее время очень много говорят о том, что добыча в США растёт после того как цены закрепились около 55 долларов за баррель. Это так. Однако, часто просто опускают цифры. Добыча в США в 2017 году по оценкам Агентства энергетической информации вырастет на 100 тысяч баррелей в сутки, а в 2018 на 300 тысяч. При этом стоит омтетить, что сейчас сланцевые компании разрабатывают самые экономически выгодные месторождения. С течением времени они будут вынуждены работать на менее доходных, более труднодоступных и будут нуждаться в более высокой цене.

Все это в очередной раз подчеркивает, что сланец не способен быть доминирующим игроком не может и существенно определять состояние предложения. К текущему моменту ОПЕК даже не воспринимает его как серьезного конкурента.

Тем не менее, заявления о том, что ОПЕК может не продлить соглашение о сокращении добычи, будет настораживать трейдеров. Пока они не увидят подтверждений словам аль-Фалиха в цифрах, это может сковывать возможности роста цен выше 60. Полагаю, что Brent с ближайшим сроком экспирации до начала февраля продолжит колебаться в диапазоне 54-59 доллара за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

Другая аналитика