Открытие Брокер: День будет насыщен статистикой и заявлениями политиков

По итогам торгов 17 января индекс ММВБ снизился на 0,47% до 2178,73 пт., а РТС вырос на 0,47% до 1156,47 пт. Рубль обновил свои максимумы с июля 2015 года, чем оказал существенное влияние на рынок. Под давлением находились многие бумаги экспортёров: «Распадская» (-2,41%), «Мечел» (-2,37%), «АЛРОСА» (-1,68%), ГМК «Норникель» (-1,5%), «Северсталь» (-0,24%). В минусе даже были многие бумаги нефтегазового сектора. Среди лидеров дня особенно заметны бумаги производителей драгоценных металлов, что стало отражением общей тенденции на мировых рынках: «Мосэнерго» (+3,81%), «ЭНЕЛ Россия» (+3,56%), Polymetal (+2,68%), «Сбербанк» (+0,8%), «Полюс» (+0,76%). На валютном рынке рубль усиливал свои позиции против доллара, как и его коллеги по сырьевому цеху. Впрочем, были для этого и свои местные причины. ЦБ РФ отмечает снижение трендовой инфляции в декабре до 7,4% с 7,6% в ноябре, а это означает дальнейшее усиление условий для снижения ключевой ставки. Между тем, стоимость коротких денег в банковской системе продолжила расти на фоне конвертации валютной выручки для осуществления налоговых платежей.

Американские торги завершились снижением индексов. Одновременно падала доходность облигаций, что негативно сказалось на банковском секторе, да ещё и новый президент США высказался о том, что «доллар оказался слишком сильным»: Bank of America (-4,17%), Citigroup (-2,1%), JPM (-3,63%). Morgan Stanley (-3,79%) отчитался лучше ожиданий по прибыли и выручке, но, вероятно, сделал это в неудобный момент. К слову, «индекс страха», или VIX подскочил на 5,7% до 11,87. Рост сосредоточился в коммунальных услугах и потребительских товарах, или, иными словами, в секторах с высокой дивидендной доходностью. В IT-секторе падение обеспечивали бумаги Qualcomm (-4,02%). Компанию обвинили в давлении на Apple с целью отодвинуть конкурентов. Между тем, период корпоративной отчётности лишь набирает обороты. На Wall Street ожидают, что прибыль американских корпораций выросла на 4,3% в прошедшем квартале. Совершенно незаметно прошла публикация индекса деловой активности ФРБ Нью-Йорка, который снизился в январе до 6,5 пунктов с 9,0 в декабре. По итогам дня, DJIA снизился на 0,3% до 19826,77 пт., S&P 500 — на 0,3% до 2267,89 пт.

Настроения на азиатских рынках были вполне позитивными. На китайском рынке спекулировали на идее поддержки рынка во время участия президента Си Цзиньпиня на форуме в Давосе. Японские акции получили поддержку со стороны йены, которая ослабла до 113,3 за доллар. К 8:55 (мск) Shanghai Composite составил 3115,87 (+0,23%), Nikkei 225 — 18918,04 (+0,56%).

Нефть поддерживалась слабым долларом и сделанными ранее заявлениями министра энергетики Саудовской Аравии об опережении графика по сокращению добычи. Однако на рынке остаются опасения дальнейшего восстановления добычи в США. За две недели до 13 января производство «чёрного золота» американскими компаниями увеличилось на 276 тыс. бар. до 8,946 млн бар. в сутки. Ожидается, что на прошлой неделе объёмы производства поднялись выше 9,0 млн бар. в сутки. Кроме того, во второй половине дня появятся предварительные прогнозы по запасам в США, которые вновь могут увеличиться. Кстати, рынок также не столь уже оптимистичен по поводу роста котировок, как месяца 2-3 назад. К примеру, разница между мартовским контрактом Brent текущего года и мартовским контрактом 2018 всего $1,7. Более того, максимальный спред наблюдается с контрактом в сентябре 2017 года, с которым разница составляет $1,9. К 9:15 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,67 (+0,36%), WTI — $53,47 (+0,39%), золото торговалось на уровне $1211,8 (-0,09%), медь — $5788,26 (+0,02%), никель — $10220 (+0,59%), палладий — $746,55 (-0,86%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,3% до 100,59. К 9:15 (мск) пара EUR/USD стоила $1,069 (-0,24%), GBP/USD — $1,234 (-0,6%), USD/JPY — 113,23 (+0,55%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду: в 12:30 (мск) — безработица в Великобритании, в 13:00 (мск) — уточнённая инфляция в еврозоне, в 16:30 (мск) — инфляция в США, в 17:00 (мск) — говорит президент ФРБ Далласа Р. Каплан, в 17:15 (мск) — промышленное производство в США, в 18:00 (мск) — решение Банка Канады по процентной ставке, в 22:00 (мск) — «Бежевая книга» ФРС, в 23:00 — говорит председатель ФРС Джанет Йеллен. Предстоящий день будет достаточно насыщен статистикой и прочими заявлениями как представителей центральных банков, так и политиков. Поэтому можно ожидать вполне волатильные торги, в том числе и на российском рынке. Впрочем, в утренние часы индекс ММВБ может начать торги без существенных изменений, а рубль немного ослабнуть вслед за коллегами по сырьевому цеху.

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