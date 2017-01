ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": С Трампом будет весело!

Вчера биржевые индексы изменились незначительно. В понедельник рынки США были закрыты в связи с выходным днем (День Мартина Лютера Кинга). Кроме того, неопределенность касательно Брексита и политики Дональда Трампа снижала инвесторский аппетит к риску. Инвесторы копят силы: вскоре рынок могут ожидать сильные движения.

Сегодня премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выступит с речью, в ходе которой, как сообщают СМИ, премьер-министр изложит план выхода страны из ЕС, в результате чего Великобритания может потерять доступ к единому рынку ЕС. На этом фоне британский фунт стерлинга обновил 32-летний минимум против доллара (не считая октябрьских сбоев) а цены на золото обновили максимум с ноября. Вероятно, есть еще одна причина роста цен на золото. Рейтинговое агентство DBRS понизило кредитный рейтинг Италии в пятницу вечером, что может увеличить стоимость кредитов для итальянских банков. Наиболее агрессивный двухмесячный понижательный тренд на графике золота пробит наверх и на пути «быков» сейчас два сопротивления 1210 и 1250. Под ними лично я бы «желтый металл» не покупал - возможен откат вниз.

Инвесторы будут следить за речью Мэй, чтобы понять, планирует ли она ставить главнейшей целью иммиграционный контроль в процессе «жесткого Брексита», что, как считают некоторые аналитики, может поссорить Великобританию и ЕС и навредить мировой экономике. Великобритания может потерять доступ к единому рынку ЕС.

Инаугурация Дональда Трампа состоится в пятницу. Трамп заявил, что собирается ввести 35% пограничный налог на импорт транспортных средств в США. Внимательно смотрел последнюю пресс-конференцию Трампа. По степени экспрессии она мне напомнила разгром Хрущёвым выставки авангардистов 1 декабря 1962 года. С Трампом гарантировано будет весело. Не удивлюсь, если он в какой то момент снимет свой ботинок и начнет стучать им по трибуне или кинет его в корреспондента CNN.

В понедельник МВФ сообщил о повышении прогноза по росту экономики США на 2017 и 2018 годы, в связи с планами Трампа касательно бюджетных расходов и налогообложения. Но прогноз по росту мировой экономики остался прежним из-за проблем в некоторых развивающихся странах. Согласно обновленному Обзору мировой экономики, МВФ прогнозирует рост мировой экономики на 3,4% в 2017 году и 3,6% в 2018 году (прогноз не изменился с октября). В 2016 году мировая экономика выросла только на 3,1% - это самый медленный рост после финансового кризиса 2007-2009 гг. По оценкам МФВ, умеренное фискальное стимулирование правительства Дональда Трампа повысит темпы роста ВВП США до 2,3% в 2017 году (на 0,1 процентных пункта выше по сравнению с предыдущим прогнозом) и до 2,5% в 2018 году (на 0,4 пп выше). Однако МВФ также отметил риск инфляции, связанный с планами Трампа сократить налоги и увеличить расходы на инфраструктуру, так как американская экономика уже близка к полной занятости.

Дональд Трамп сказал, что он предложит отменить антироссийские санкции в обмен на заключение договора с Владимиром Путиным по сокращению ядерного вооружения, сообщила газета The Times. В интервью Трамп сказал, что он хочет, чтобы ядерный арсенал двух крупнейших ядерных держав – США и России – был «очень существенно сокращен». «Они ввели санкции против России – давайте посмотрим, сможем ли мы достичь каких-нибудь хороших договоренностей с Россией. Например, я считаю, что ядерный арсенал должен быть гораздо ниже, его надо очень существенно сократить, это один из вопросов», – приводит слова Трампа газета The Times of London. Также Трамп рассказал о намерении заключить торговое соглашение с Великобританией в краткие сроки. Трамп считает, что «Брексит в конечном итоге окажется очень хорошим событием», а обвал фунта стерлинга способствует росту привлекательности британских товаров на зарубежных рынках, говорит The Times.

Вчерашний минимум на графике индекса ММВБ был на уровне 2173,39, при том, что техническая поддержка находится на уровне 2150- 2160 пунктов. Если не повезет и она будет пробита, индекс снизится до 2100 или даже до 2050 пунктов. Ниже рынок я не вижу и считаю наиболее вероятным, что поддержка 2160 устоит. На графике индекса российского индекса ERUS имеется краткосрочный понижательный тренд, на графике Газпрома мы видим фигуру «треугольник» и вероятность выхода из него наверх высока. Мы настроены оптимистично. В первом полугодии индекс ММВБ может протестировать 2400 пунктов по индексу ММВБ. Акции «Газпром нефти», «Россетей», «Сбербанка» об и многие другие находятся в «зоне быков».

Другая аналитика