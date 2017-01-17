ИК Финам: В начале торгов ожидается небольшое снижение по ММВБ и укрепление рубля

Незадолго до старта торгов на российской площадке влияние внешнего фона оценивается как негативное. Азия вновь находится в минусе: китайский фондовый индикатор CSI300 теряет 0,16%, а японский Nikkei 225 снижается на 1,39%. В США рынки открылись после национальных праздников и фьючерс на S&P 500 наверстывая упущенное снижается на 0,27%. МВФ повысил прогноз по росту американской экономики до 2,3% г/г в 2017 году и 2,5% г/г – в 2018 году.

Нефтяные котировки основных сортов торгуются разнонаправленно. Баррель Brent стоит $55,67, а Light - $53,2. Котировки находятся в боковике в преддверии ряда ключевых для рынка событий. Так, 18 января выйдет очередной ежемесячный отчет ОПЕК, который немного прольет свет на реализацию этих планов отдельными странами (хотя бы на «стартовые» условия). Помимо этого, 22 января в рамках ОПЕК состоится первое совещание Объединенного комитета по наблюдению, где будут обсуждаться общие вопросы контроля за реализацией соглашения о сокращении добычи.

Учитывая негативный внешний фон, сегодня в начале торговой сессии на Московской Бирже стоит ожидать ухода котировок индекса ММВБ в умеренный минус в пределах полупроцента. Среди корпоративных событий обращу внимание на публикацию производственных результатов Группы ЛСР за 2016 год. Учитывая активный рост ипотечных сделок на фоне реализации программы субсидирования ставки, у девелопера ожидается сильная отчетность, которая поддержит котировки. На валютном рынке по паре доллар/рубль ожидается укрепление в пределах 0,5% на фоне соответствующего снижения индекса доллара, а так же влияния высоких рублевых ставок и замедляющейся инфляции.

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