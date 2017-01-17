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mfd.ruАналитикаКомментарии17 января 2017 г.Банк "Глобэкс": рынок откроется вблизи уровней ...
сегодня
10:20

Банк "Глобэкс": рынок откроется вблизи уровней закрытия

По нашим прогнозам, сегодня российский рынок откроется вблизи отметки закрытия вчерашней торговой сессии. Однако внешний фон складывается негативный – два из трех основных азиатских индексов снижаются, цена нефти немного корректируется вниз. Основным драйвером, который может привести сегодня мировые рынки в состояния разнонаправленной волатильности, может стать речь премьера Великобритании о выходе страны из ЕС. В конце рабочего дня выступит министр финансов США Джейкоб Лью. В повестке дня значатся вопросы, касающиеся налоговой реформы, экономики, торговли, отношений с Китаем. Американские биржи откроются после праздников и, возможно, отреагируют снижением, скорректировавшись на внешнем фоне.

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