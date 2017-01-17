Альпари: Доллару не хватает скорости, чтобы быстро отыграть понесенные потери

В понедельник по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» вырос на 21,00 коп. (+0,35%), до 59,87 руб., курс евро снизился на 1,00 коп. (-0,02%), до 63,47 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $1,9 млрд, евро/рубль – 220,7 млн евро.

Центральный банк России с 17 января повысил официальный курс доллара США на 23,67 коп., до 59,6067 руб. Официальный курс евро был установлен на отметке 63,2308 руб., что выше предыдущего дня на 10,86 коп.

Торги на внутреннем валютном рынке открылись снижением по доллару и евро. Курс доллара снизился до 59,48 руб., евро – до 62,99 руб. Изменения валютного курса рубля были незначительные. Активность участников рынка и объём торгов были низкими из-за празднования в США Дня Мартина Лютера Кинга.

На тонком рынке покупатели доллара три раза пытались прорваться к уровню 60 руб. Все попытки провалились. Без объёмов их силы заканчивались около уровня 59,95 руб. По итогам дня курс доллара закрылся на отметке 59,87 руб., курс евро – на 63,47 руб.

В понедельник ЦБ РФ провёл валютный аукцион РЕПО сроком на 28 дней. Спрос российских банков составил $2,447 млрд при лимите в $2 млрд. Банки брали новые кредиты, чтобы погасить старые.

Нефть сорта Brent торгуется выше $55. Выходной в США повлиял на активность торгов, но в целом рубль остаётся стабильным к иностранным валютам. На этой неделе фокус трейдеров направлен на выступление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй (событие интересно для торгующих парой фунт/рубль), выступление главы ФРС Джанет Йеллен (среда), заседание ЕЦБ (четверг), а также инаугурацию президента США Дональда Трампа (пятница) и его комментарии.

Чаша весов на часовом периоде склонилась в сторону доллара. Не хотелось бы делать преждевременные выводы о начале восходящей коррекции, так как в пятницу трейдеры закрывали позиции перед длительными выходными в США, а в понедельник рубль подешевел при закрытых американских биржах. Сегодняшний день станет показательным: либо будет протестирован уровень 60,20 руб. и идём выше, либо продавцы возьмут уровень 59 руб.

Из-за праздника в США выход статистики по запасам сырой нефти сместился на один день позже. Отчёт Американского института нефти выйдет в среду, Минэнерго США – в четверг.

В понедельник торговая сессия по доллару закрылась ниже 59,90 руб., но выше зоны сопротивления 59,80-59,85 руб. Поддержка проходит через 59,70 руб. Рост был без объема, поэтому ждем развязки. В налоговый период доллару будет непросто взять уровень 60,70 руб.

Владислав Антонов, аналитик

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