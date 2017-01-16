ГК "Forex club": ММВБ и рубль теряют оптимизм

В понедельник российские индексы демонстрируют незначительное снижение. ММВБ снижается на 0,16%. РТС теряет символические 0,04%. В лидерах роста депозитарные расписки РУСАЛа (4,56%), префы Башнефти (1,73%) и Магнит (1,63%).

В аутсайдерах оказались Интер РАО (-1,66%), СОЛЛЕРС (-1,44%) и Московская Биржа (-1,23%).

Внешний фон оказался недостаточно оптимистичным. Европейские рынки сегодня отыгрывают опасения «жесткого Брекзита», о чем во вторник может заявить Тереза Мэй в ходе выступления, посвященного позиции правительства относительно выхода страны из ЕС. Добавляет негатива и снижение цен на нефть.

Котировки марки Brent сегодня снижаются, нацеливаясь на отметку 55,00 за баррель. Влияние на динамику энергоносителя по-прежнему оказывают разнонаправленные факторы. С одной стороны, это сигналы со стороны стран ОПЕК, участвующих в соглашении о сокращении объемов добычи, об их выполнении. С другой, сомнения относительно того, что баланс будет быстро достигнут, так как в США, Ливии и Нигерии добыча растет. Более того, по некоторым данным добыча в Ливии уже увеличилась почти на 0,5 млн баррелей. Таким образом, вероятность удержания Brent в пределах диапазона 53,50 – 57,25 сохраняется.

Рубль сегодня также демонстрирует умеренное ослабление к доллару. Причина кроется в динамике цен на нефть, а также снижении интереса к рискованным активам в преддверии значимых событий недели. Решение Великобритании не пройдет бесследно и для ЕС в целом. А у России довольно тесные экономические связи с некоторыми странами Евросоюза. Поэтому косвенно все это может задеть и российскую валюту. Однако, пока нет оснований ждать резкого и быстрого выхода из диапазона 59 – 60,90. Тем более, что в РФ начинается очередной налоговый период, что окажет рублю умеренную поддержку.

Ирина Рогова, аналитик

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