ГК Forex Club: ОПЕК нельзя сворачивать программу

Товарно-сырьевой рынок

Brent вновь попала под давление по вине министра энергетики Саудовской Аравии. Аль-Фалих заявил, что уже летом спрос на нефть вырастет, поэтому к середине года можно будет свернуть программу по сокращению добычи. Естественно, рынок отреагировал раздраженно – даже если к этому моменту баланс спроса и предложения ресурса восстановится, то он быстро вернется в состояние избытка предложения.

По словам ОПЕК, основной целью договоренностей и было убрать с рынка «перевес» в размере более 300 млн баррелей (этого достаточно, чтобы обеспечить Китай в течение месяца). Напомним, что 24 страны подписали соглашение о сокращении добычи на 1,8 млн баррелей в день.

Согласно оценкам Bloomberg на основе данных Международного Экономического Агентства (МЭА), если продлить соглашение после истечения срока его действия в июне, то уже к концу года избыток предложения полностью уйдет с рынка. Если не продлить соглашение и вернуть уровни добычи к прежним уровням, около 2/3 переизбытка останется на рынке.

Таким образом, в ближайшее время стоит обратить внимание на комментарии официальных лиц, особенно из Саудовской Аравии. Если комментарии министра энергетики подтвердятся и другими представителями ОПЕК, это может привести к более внушительным распродажам нефти с ближайшей целью на отметке 54,40 долл./барр.

Валютный рынок

Фунт не перестает нас радовать своими резкими колебаниями. Причем на одной и той же теме. Это даже удивительно, как на слухе о жестких условиях выхода из Великобритании GBP/USD умудрился уже несколько раз значительно просесть. Но как мы уже говорили ранее, для нас это только в радость, потому что всегда после таких резких движений наступает внушительная коррекция. Причем на этот раз она может усилиться и в момент самого события – выступления премьера Великобритании Терезы Мэй.

Итак, подробнее о природе движения. На выходных в газете Sunday Times появилась статья о том, что Тереза Мэй во время своего выступления во вторник сообщит о более «жестком плане» выхода из ЕС. Именно это и обвалило фунт. Но уже днем в понедельник пресс-секретарь британского премьера опроверг подобные слухи, что позволило GBP/USD внушительно восстановиться. Более того, если во время самого выступления Мэй будет звучать миролюбиво, это может ускорить возвращение пары в район 1,22.

USD/RUB сдержанно двигается вверх, однако сильный уровень сопротивления в районе 60,00 в текущих условиях будет не так-то просто преодолеть. Дело в том, что на сцене сейчас не только нефть, но и геополитика. И напряжение будет нарастать по мере приближения дня инаугурации Трампа – момента, с которого каждое слово нового президента будет анализироваться финансовым рынком с еще большим рвением.

Недавние комментарии по поводу готовности Трампа снять с России санкции при определенных условиях, а также заявления по поводу «устаревшего» формата НАТО дают надежду на потепление отношений, по крайней мере, между США и Россией. И это будет способствовать постепенному укреплению рубля, даже на фоне снижающихся цен на нефть. Скорее всего, вплоть до конца недели диапазон торгов по USD/RUB будет оставаться узким: 59,00-60,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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