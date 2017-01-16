Альпари: Американские биржи не работают

В понедельник, 16 января, индекс доллара торгуется с повышением. Доллар США укрепился к своим конкурентам с открытия торговой сессии в Азии на фоне продаж британского фунта. Фунт подешевел в ответ на статью в СМИ о том, что британское правительство рассматривает жесткий Brexit. Курс фунт/доллар снизился до 1,1987. Курс евро/фунт вырос до 0,8852.

Когда представитель премьер-министра Британии Тереза Мэй заявил, что жесткий Брекзит – это спекуляции на валютном рынке, фунт стал восстанавливать потери против доллара США и евро, а пара евро/доллар снизилась с 1,0630 до 1,0579. Т.Мэй выступит во вторник. Точное время в настоящий момент неизвестно.

Негативное влияние на европейские валюты оказывает растущая доходность американских облигаций. Доходность 10-летних облигаций выросла на 1,58%, 30-летних – на 1,02%.

Сегодня американские рынки будут закрыты в связи с праздником Дня памяти Мартина Лютера Кинга. Если падение кросс пары евро/фунт ускорится, курс евро с долларом снизится до 1,0565.

Владислав Антонов, аналитик

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