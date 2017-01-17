Открытие Брокер: Продолжатся вялые распродажи и дрейф рубля к отметке 60 за доллар

По итогам торгов 16 января индекс ММВБ снизился на 0,28% до 2189,07 пт., а РТС — на 0,62% до 1151,05 пт. В течение дня индекс ММВБ выходил в плюс, но всё же не смог преодолеть локальный пессимизм и закрылся в минусе. Крепкий рубль и стагнация котировок нефти явно не идёт на пользу нефтегазовому сектору: «ЛУКОЙЛ» (-1,51%), «Газпром» (-1,35%), «Татнефть» (-1,35%), привилегированные «Сургутнефтегаз» (-1,22%). Кстати, «Газпром» увеличил поставки газа в страны дальнего зарубежья на 25,5% в период с 1 по 15 января. Слабее всех торговались ранее перегретые бумаги: «ТГК-1» (-2,41%), «Интер РАО» (-1,99%). Дневной сбой в программном обеспечении явно не пошёл на пользу бумагам Московской биржи (-1,26%). На противоположном полюсе рынка преобладали бумаги, которые в предыдущие сессии находились под давлением: «РусАл» РДР (+3,66%), привилегированные «Мечел» (+2,59%), привилегированные «Башнефть» (+2,11%), «Магнит» (+1,97%), «Полюс» (+1,77%). На валютном рынке активность также была ниже обычного. Ставки МБК повысились на фоне начала налогового периода. Однако это не помешало отечественной валюте показать ослабление вместе с коллегами по сырьевому цеху.

Торги в США не проводились в связи с Днём Мартина Лютера Кинга. В Европе день завершился падением индексов на опасениях, что уже во вторник Великобритания объявит о более быстром выходе из Евросоюза. Избранный президент США Д. Трамп заметил, что вслед за британцами выйти могут и другие страны. Во всяком случае, он не является большим сторонником глобализации и глобальных организаций. Более того, Д. Трамп даже поставил несколько неприятных вопросов по поводу существования НАТО. Ослабление фунта не смогло достаточно поддержать FTSE 100, который ранее подрастал 14 сессий подряд, из которых 12 последних были рекордными. Главным корпоративным событием стало объявление о том, что производитель линз Essilor International SA собирается купить итальянскую Luxottica Group SpA за 22,8 млрд евро. Единственным сектором в Европе, который демонстрировал рост, оказался сырьевой: Anglo American (+1,98%), BHP Billiton (+1,6%), Antofagasta PLC (+1,19%). В итоге, DAX 30 составил 11554,71 (-0,64%), CAC40 — 4882,18 (-0,82%), FTSE 100 — 7327,13 (-0,15%).

На азиатских рынках преобладал пессимизм. Опасения более жёсткого сценария выхода Великобритании из Евросоюза продолжают давить на фунт, одновременно поддерживая спрос на йену, как традиционный объект бегства от рисков. В Китае рынок снижался на фоне дефицита ликвидности в банковской системе. Основной удар приняли на себя бумаги брокерских компаний, но и сырьевой сектор оказался под давлением снижающихся котировок металлов. К тому же китайские инвесторы опасаются, что жёсткая позиция Д. Трампа в отношении торговли с КНР — это не только предвыборная риторика, но и долгосрочные планы новой администрации. К 8:55 (мск) Shanghai Composite составил 3097,16 (-0,20%), Nikkei 225 — 18848,97 (-1,29%).

Министр нефти Саудовской Аравии Халид Ал-Фалих заявил в понедельник о том, что многие подписавшиеся под соглашением о сокращении добычи перевыполняют свои обещания. Сама же Саудовская Аравия намерена полностью выполнить взятые на себя обязательства. Однако на рынке пока не верят в дальнейший рост цен, так как это приведёт к замедлению темпов роста потребления. К 9:05 (мск) контракт нефти Brent стоил $55,59 (-0,48%), WTI — $53,13 (-0,04%), золото торговалось на уровне $1211,8 (+1,30%), медь — $5791,56 (-2,34%), никель — $10175 (-0,83%), палладий — $747,4 (-0,23%).

Фьючерс на индекс доллара снижался почти на 0,4% до 101,14. К 9:05 (мск) пара EUR/USD стоила $1,066 (+0,58%), GBP/USD — $1,212 (+0,61%), USD/JPY — 113,41 (-0,67%).

Следующие макроэкономические события запланированы на вторник: в 12:30 (мск) — инфляция в Великобритании, в 14:45 (мск) — выступает премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, в 16:30 (мск) — индекс деловой активности ФРБ Нью-Йорка, или Empire State Index, в 16:45 (мск) — выступает глава ФРБ Нью-Йорка Уильям Дадли. Предстоящий день может вновь оказаться днём потерь для российского рынка. На внешних площадках преобладает пессимизм и бегство от риска. Надежды на скорые изменения в отношениях РФ и США пока не оправдываются. Более того, они обрастают заранее трудно выполнимыми условиями. Поэтому вялые распродажи продолжатся, как и дрейф рубля к отметке в 60 за доллар.

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