Открытие Брокер: Идёт позиционная борьба покупателей и продавцов

К 15:25 (мск) индекс ММВБ вырос на 0,18% до 2199,11 пт., а РТС — на 0,28% до 1161,42 пт. Торги на российском рынке проходят при сниженной активности. В США отмечают День Мартина Лютера Кинга, что негативно сказывается на объёмах торгов. Тревоги по поводу «британского выхода» российских участников торгов почти не беспокоят. Идёт позиционная борьба покупателей и продавцов. К середине дня лидерами были: «РусАл» (+3,74%), «МРСК Центр» (+3,64%), привилегированные «Мечел» (+2,24%), «Аэрофлот» (+2,18%) и «Русгидро» (+2,07%). Аутсайдерами оказались: «ТГК-1» (-1,92%), «Соллерс» (-1,6%), «Россети» (-1,32%), «Газпром нефть» (-0,86%) и «ЛУКОЙЛ» (-0,77%). Банковский сектор реагирует как на крепкий рубль, так и на улучшение качества кредитного портфеля у «Сбербанка»: «Сбербанк» (+0,9%), «ВТБ» (+0,5%). «Уралкалий» (+1,1%) сократил производство в 2016 году на 5,3%. Агентство Moody’s повысило рейтинг «Интер РАО» (-0,6%) до “BA1”.

Рубль проводит понедельник в узком диапазоне. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3300 рублей. Однодневная ставка MosPrime выросла до 10,32%, недельная — до 10,42%, а вот месячная снизилась до 10,47%. Частично это связано с начинающимся налоговым периодом, во время которого компании выплатят в бюджет до 1,1 трлн рублей. И естественно, затишье на рынке нефти также умиротворяюще действует на рубль. К 15:25 (мск) валютная пара USD/RUB выросла на 0,01% до 59,667, EUR/RUB — снизилась на 0,45% до 63,197.

Инфляция в еврозоне разогналась до 1,1% в декабре, что начинает беспокоить инвесторов, поскольку ЕЦБ может начать подготовку к изменению денежной политики. На текущей неделе состоится заседание регулятора, и могут прозвучать соответствующие заявления. Британский рынок живёт своей жизнью, и эта жизнь называется «выход из Евросоюза». Фунт достиг очередных исторических минимумов, что поддержало FTSE 100. Слабый евро позитивно сказывается на внешней торговле еврозоны. В ноябре положительное сальдо торгового баланса выросло до 25,9 млрд евро с 20,1 млрд в октябре. К 15:15 (мск) DAX составил 11552,61 (-0,66%), CAC40 — 4891,29 (-0,63%), FTSE 100 — 7343,2 (+0,07%).

На рынке нефти затишье. Однако иранский министр энергетики заявил, что ожидает сокращения добычи как в OPEC, так и в прочих странах-производителях, что будет достаточно для дальнейшего роста котировок. Однако в понедельник о росте говорить сложно, так как растёт индекс доллара, который оказывает давление на весь спектр рискованных активов. К 15:15 (мск) контракт нефти Brent составил $55,23 (-0,40%), WTI — $52,95 (-0,38%), золото торговалось на уровне $1203,4 (+0,60%), медь — $5915,02 (-0,26%), никель — $10315 (-1,29%0, палладий — $743,1 (-0,81%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал на 0,4% до 101,58. AUD и NZD слабели на 0,4% и 0,6% против доллара США. К 15:15 (мск) валютная пара EUR/USD стоила $1,059 (-0,46%), GBP/USD — $1,204 (-1,15%), USD/JPY — 114,13 (-0,27%).

В достаточно тихий день на Московской бирже произошёл сбой, и торги были возобновлены лишь в 15:20 (мск). Существенной статистики вечером нет, как и не ожидается резких движений в отсутствии американских участников. Тем не менее, есть шанс, что российские индексы завершат день в небольшом плюсе.

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