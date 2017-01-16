ГК Forex Club: Рубль может оказаться под давлением

Прогноз на неделю 16 – 20 января

Фондовый рынок

После того, как новоизбранный президент Долнальд Трамп на своей первой пресс-конференции не дал четких посылов на то, каким образом будет развиваться экономическая политика, фондовые индексы испытали разочарование. Но далеко от ранее достигнутых максимумов не отступили. Данные по розничным продажам оказались несколько слабее прогнозов (0,6% против 0,7%).

Тем не менее, показатель все же вырос по сравнению с ноябрем, что, в целом, позволяет ФРС США сохранять свой достаточно агрессивный настрой. Если на предстоящей неделе данные по индексу потребительских цен отразят рост инфляции, это даст еще больше оснований ждать, что регулятор будет придерживаться избранной тактики. На этом фоне S&P500 (ES) и Dow Jones могут продемонстрировать движение в район нижних границ установившихся диапазонов, где их будет целесообразно рассматривать в покупку, так как после инаугурации Трампа все же возможно ускорение роста на надеждах, что президент будет снижать налоги.

Товарно-сырьевой рынок

Нефть Brent на минувшей неделе показала довольно высокую волатильность: цены снизились до месячного минимума 53,57 после чего попытались восстановить потери. Но полностью это сделать не удалось. Энергоноситель теряет 2%. Дело в том, что сигналы от производителей нефти поступают противоречивые. И, несмотря на то, что отдельные страны ОПЕК уже отрапортовали о сокращении объемов добычи даже выше запланированных уровней, рынок не до конца верит в то, что баланс будет достигнут.

Определенным фактором давления выступают опасения роста добычи в США. Кроме того, не исключено увеличение в Ливии и Нигерии, которые ранее были освобождены от участия в соглашении в формате ОПЕК+. Таким образом, есть риски того, что процесс балансировки рынка затянется. Хотя не стоит забывать о том, что Саудовская Аравия дала понять, что готова сокращать добычу и более значительно, что будет выступать фактором поддержки.

Таким образом, Brent (BRN) может удерживаться в пределах диапазона 53,70 – 57,25. Очередная попытка тестирования его верхней границы может быть предпринята после встречи комиссии, контролирующей выполнение условий соглашения, запланированной на 21 – 22 января. Но возможно это будет лишь в случае, если она подтвердит позитивные тенденции.

Интересную динамику на предстоящей неделе может показать и медь (HG). В пятницу будут опубликованы данные по темпам роста экономики в 4 квартале и отчет по промышленному производству Китая. Пока Поднебесная остается крупнейшим потребителем красного металла в мире. Сильная статистика может спровоцировать новую волну интереса к металлу. Дополнительный позитивный эффект может оказать и инаугурация Дональда Трампа, обещавшего крупные инфраструктурные проекты в США. На этом фоне медь может вернуться в район уровня 2,7500 с дальнейшей целью на 2,7880 в случае его прорыва.

Валютный рынок

Рубль на прошлой неделе снова смог вернуться к максимумам, отмеченным в начале января. Но вряд ли стоит ждать сохранения тенденции к дальнейшему укреплению российской валюты. Во-первых, пока нет достаточных оснований ждать роста нефтяных котировок. Рынок хоть и получает сигналы о том, что договоренности в формате ОПЕК+ начали выполняться, но есть факторы, которые свидетельствуют о том, что на достижение баланса спроса и предложения потребуется больше времени. Это рост добычи в США, Нигерии и Ливии.

Кроме того, не стоит забывать о том, что слишком сильный рубль – это не то, что нужно российской экономике. А это значит, что со стороны ЦБ и правительства могут последовать, как минимум, вербальные интервенции, направленные на ослабление рубля. Таким образом, пара USD/RUB на текущей неделе может консолидироваться в пределах диапазона 59,00 – 60,90. При этом, если американская статистика будет достаточно сильной, тяготеть пара будет к верхней его границе. Тем более, что в пятницу состоится инаугурация Трампа, что может поддержать доллар.

Предстоящая неделя может быть интересна для валютного рынка. Решения по монетарной политике объявят Банк Канады и ЕЦБ. Правда, вряд ли Центробанки этих стран пойдут на изменения ставок. Кроме того, к публикации запланировано немало интересной статистики.

В частности, внимание привлечет довольно большой блок отчетов из Великобритании. Это и индекс потребительских цен, и данные по рынку труда, и отчет по розничным продажам. Если будет отмечен рост ценового давления, что вполне возможно, принимая во внимание серьезно подешевевший фунт, валюта может продемонстрировать рост. Тем более, что котировки находятся на достаточно низких уровнях. Дополнительную поддержку может оказать и позитивная статистика. Таким образом, пара GBP/USD может вернуться к уровню 1,2330. Хотя, если Тереза Мэй во вторник выскажется в пользу жесткого Brexita фунт может вернуться в район июльского минимума 1,1960.

Ирина Рогова, аналитик

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