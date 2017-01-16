Альпари: Налоговая реформа нефтяной отрасли может состояться уже в 2018 году

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил в интервью российским СМИ, что в России срочно необходимо провести реформу налогообложения нефтяной индустрии. По его мнению, такая реформа может быть проведена уже в 2018 году, а главным ее итогом станет постепенная замена существующего налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) новым «налогом на добавленный доход» (НДД).

Мы согласны с министром финансов в том, что такая реформа давно назрела. Во-первых, потому, что существующее налогообложение нефтяной отрасли привязано не к прибыли нефтяных компаний, как это делается во многих странах, а к цене на нефть и объемам добычи и экспорта нефти, поэтому бюджет недополучает дохода от такого налога, когда нефтяники добывают меньше нефти. Во-вторых, потому что НДПИ является весьма негибким налогом, потому что многие коэффициенты, на которые корректируется базовая ставка (меняющаяся год от года), устанавливаются не в законодательстве, а исключительно в федеральном агентстве «Роснедра» (коэффициент выработанности месторождений, объем запасов месторождения, степень выработанности месторождений данного региона и т.д.). В-третьих, при взимании такого налога практикуется масса исключений и льгот, от введения которых страдает, в первую очередь, бюджет. Полагаем, что налог на добавленный доход может быть более удобным и выгодным как нефтяным компаниям, так и бюджету, поскольку налоговой базой в случае его введения станет операционная прибыль нефтяных компаний в сегменте добычи. Новый налог также может стать альтернативой предложенному ранее обнулению экспортных пошлин, в результате которого мог пострадать и бюджет, и сегмент переработки нефти.

Наталья Мильчакова, замдиректора аналитического департамента

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