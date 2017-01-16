Альпари: У доллара есть потенциал для снижения в паре с рублем

Днем в понедельник рубль укрепляется в парах с иностранными валютами, снова опираясь на стоимость энергоносителей. Сегодняшние торги проходят довольно вяло ввиду отсутствия сколько-нибудь значимых новостей. За доллар США к настоящему времени дают 59,52 руб. (-0,2%). Евро стоит 63,07 руб. (-0,7%). Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 17 января, составляют 59,60 руб. за американскую валюту и 63,23 руб. за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 23 и 10 копеек соответственно.

Цены на нефть удерживаются в небольшом плюсе. Баррель североморского сырья сорта Brent стоит сейчас $55,66 (+0,4%). Новости прошлой недели о некотором сокращении численности американских буровых установок от Baker Hughes уже отыграны и учтены в котировках. Все внимание в ближайшее время будет уделено еженедельным обновлениям данных по запасам нефти и нефтепродуктов, а также планирующемуся в выходные заседанию комиссии ОПЕК.

Конец недели будет во многом информативным: после инаугурации Дональда Трампа не исключено формирование новых среднесрочных торговых каналов по основным активам.

У доллара США и технически, и фундаментально есть потенциал для снижения в паре с рублем, однако реализован он может быть только в случае пробоя нефтью отметки $60 и прохода выше. Без выраженного драйвера рублевые пары останутся в том виде, в котором торгуются сейчас внутри «боковика».

Анна Бодрова, старший аналитик

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