ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Тенденции. От планов по отмене, до реальной отмены санкций – дистанции огромного размера

Наиболее важным политическим событием наступающей недели, несомненно, будет инаугурация президента США. Для рынков в первую очередь будет важно то, какие акценты поставит президент в своей первой официальной речи. Можно предполагать, что он сконцентрирует внимание на создании новых рабочих мест в США в качестве приоритета своей политики. Важным будет тот набор мер, который его администрация намеревается в дальнейшем для этого предпринимать. Но сейчас рынки больше будут концентрироваться на пакете первоочередных мер и том, где будут основные направления «главных ударов». Поэтому особенно беспокоятся в Китае, с которым Трамп, не склонен слишком церемониться и Китай уже иносказательно грозится снять перчатки в противостоянии с США. Для нашего рынка в первую очередь интересными будут акценты по поводу санкций к России. Заявления Трампа о том, что возможна их отмена при помощи РФ в борьбе США с терроризмом и при совпадении иных целей США с РФ или в обмен на соглашения по ядерному разоружению, является показателем приносимого Трампом нового подхода во внешней политике. (Или точней - старых подходов взаимной «торговли» без масок милой уху и привычной для народов демагогии). И вообще от новой администрации звучит много нового. Так, команда Трампа собирается игнорировать экономический форум в Давосе, начинающий свою работу 17 января. Так что в ближайшие недели смена власти в Вашингтоне будет оставаться темой номер один для СМИ, и важно будет отслеживать, то как «новая метла» будет влиять на основные рыночные параметры.

Другая важная интрига, пришедшая из 2016 года – Brexit в Великобритании тоже получит на этой неделе интересное развитие. Премьер Тереза Мэй представит во вторник план мероприятий по выходу, который должно стать дорожной картой уже реальных действий, которые должны переходить в практическую плоскость. На фоне обостряющейся сейчас в Британии активизации борьбы властных эшелонов различных направлений британский фунт продолжает терять свои позиции. Его дальнейшая слабость, будет зависеть и от текущих данных (на текущей неделе в UK выйдут показатели роста инфляции, состоянии рынка труда и в конце недели данные по рынку труда), но в большей мере от перспектив, которые UK, сможет выстроить с основными партнерами. В этом смысле с большим интересом ожидают первой встречи премьера Великобритании с новым президентом США.

С Европейцами основные переговоры по Brexit пойдут уже после предстоящих в этом году выборов. В Старом Свете из текущих событий наиболее интересным будет намеченное на 19 января плановое заседание ЕЦБ. Интрига в том, что от Марио Драги будут ждать реакции на показанный в конце 2016 года рост инфляции. При низкой инфляции действующие в Европе программы стимулирования могли бы продолжаться и продолжаться, но ее рост может поставить ограничения на затянувшийся период стимулирования. Так что по итогам пресс-конференции можно ждать обновления тенденций в динамике евро.

В Китае к концу недели выйдет большой блок макро данных. C этого направления с большим интересом ждут свежих новостей по поводу развития взаимоотношений США и Китая. На этом направлении совсем скоро можно будет увидеть прорисовку долгосрочных векторов, в которые так или иначе должны будут вписываться оглашаемые Трампом чаяния по созданию новых рабочих мест в США.

Нефть

На рынке нефти в последние дни превалировали три главных интриги. Во-первых, данные о росте импорта нефти в Китай. Главный мировой импортер изменениями плотностей потоков поставки совершенно точно может существенно влиять на мировые цены нефти. Потесненные с пьедестала главного нефтяного импортера США в динамику спроса и предложения в последнее время вносят в гораздо большей мере сообщения о распродажах SPR и росте добычи. Правда, в последнюю неделю отчет Baker Hughes сообщил о первом за долгое время сокращении количества активных буровых установок, но зато сильный рост активности наблюдался у северного соседа (и это на фоне высказываний о целесообразности отказаться от разработки нефтяных песков Альберты!). Однако главной интригой в нефти остается динамика добычи в странах ОПЕК+.

Как итог, пока цены нефти Brent продолжают консолидироваться вблизи диапазона 55-56 долларов за баррель. Двукратно выросшие за прошедший год цены напоминают о накопленном потенциале для коррекции, однако заседание комитета ОПЕК по контролю над исполнением соглашения по сокращению добычи в конце текущей недели еще может придать позитив для быков по нефти.

Рубль.

Возможно, с расчетом на это, рубль демонстрирует продолжающуюся склонность к продолжению роста, даже несмотря на консолидацию нефтяных цен. (Здесь свою лепту вносит оптимизм относительно отмены санкций).

Фондовый рынок

Вместе с выжидательной консолидацией на рынке нефти некоторая заминка наблюдается и в динамике фондового рынка. Небольшое снижение индекса ММВБ с начала текущего года частично компенсировалось укреплением рубля и долларовый индекс РТС, можно сказать, находится во флете. С начала текущей недели можно отметить подрастание оптимизма (выражающееся в некотором подрастании рынка), так что индексы могут еще раз попытаться испытывать на прочность достигнутые ими зоны сопротивления. Пока потенции для их преодоления заложены только в возможном продолжении роста нефтяных цен. Но вот если бы от слов и гипотетических планов по отмене санкций «дело, наконец, И дошло бы до колец», тогда можно было бы ждать постепенного сокращения сильной недооцененности российского рынка. Но прагматичные рыночные игроки знают, что от обещаний до реальной отмены санкций «дистанции огромного размера». И здесь рынку предстоит долгий и многотрудный путь.

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