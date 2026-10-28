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mfd.ruНовостиФинансовые новости28 октября 2026 г.Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки ...
вчера 21:08

Заявление ФРС США о сохранении ключевой ставки на уровне 3.75-4.00%

Москва, 28 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сопроводительное заявление по итогам заседания Федерального Комитета по операциям на открытом рынке США (FOMC).

Дата публикации: 28 октября 2026 года.

Федеральный комитет по операциям на открытом рынке (FOMC) одобрил публикацию следующего заявления (решение принято 10 голосами «за» при 2 голосах «против»):

Комитет принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 3.75-4.0% в целях поддержки выполнения двойного мандата Федеральной резервной системы. Комитет продолжает придерживаться политики поддержания достаточного объема резервов в банковской системе.

Экономическая активность растет уверенными темпами. Несмотря на сохраняющуюся высокую неопределенность, отчасти обусловленную геополитическими событиями, внутренние расходы остаются устойчивыми. Наблюдается значительный рост производительности, а капиталовложения остаются на высоком уровне. Прирост числа рабочих мест соответствует динамике рабочей силы, а уровень безработицы практически не изменился.

Инфляция остается высокой. Поступление дополнительной информации поможет Комитету определить курс денежно-кредитной политики, необходимый для обеспечения своевременного возвращения инфляции к целевому показателю Комитета в 2%. Комитет обеспечит ценовую стабильность.

Против данного решения по денежно-кредитной политике проголосовали Лиза Кук и Бет Хаммак, которые на текущем заседании предпочли бы повысить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на 0.25 процентного пункта.

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