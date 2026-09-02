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mfd.ruНовостиФинансовые новости2 сентября 2026 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
вчера 16:22

ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в августе выросло на 38 тыс.

Москва, 2 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в августе выросло с учётом сезонных колебаний на 38 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 48 тыс.

В июле число рабочих мест выросло на 46 тыс., пересмотрено с 44 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в августе выросло на 3 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) не изменилось, в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 34 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 48 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства сократилось на 10 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 4 сентября.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в августе на 55 тыс. после сокращения на 23 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.1%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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