Москва, 14 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в июле сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.1% после его роста на 0.2% в июне.

В годовом сравнении розничные продажи расширились на 5.0%.

За исключением продаж автомобилей и автозапчастей, объём розничных продаж в июле сократился на 0.3% после снижения на 0.2% месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали повышение базовых продаж на 0.2%.

В годовом сравнении объём розничных продаж, исключая продажи автомобилей и автозапчастей, вырос на 5.8%.