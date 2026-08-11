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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 августа 2026 г.Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в...
вчера 17:22

Продажи домов на вторичном рынке недвижимости в США в июле сократились на 1.7% (расширенное сообщение)

Москва, 11 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), продажи домов на вторичном рынке недвижимости США в июле сократились на 1.7% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний, составив 4.06 млн домов в годовом исчислении.

Аналитики прогнозировали продажи на уровне 4.05 млн домов.

По сравнению с июлем 2025 года продажи жилья на вторичном рынке увеличились на 0.7%.

Медианная стоимость дома, рассчитанная исходя из цен на все типы домов на вторичном рынке, в прошлом месяце составила 434.1 тыс. долл, повысившись на 2.0% в годовом сравнении.

Запасы предназначенных для продажи на вторичном рынке домов к концу июля составили 1.54 млн доступных покупателям домов, сократившись на 1.9% по сравнению с июнем на 0.6% в годовом сравнении.

В июле потребовалось бы 4.6 месяца для продажи выставленных на рынок домов текущими темпами, как в июне и годом ранее.

Период пребывания в статусе «продаваемого» для всех типов домов в июле в среднем составил 29 дней против 28 в июне и в июле 2025 года.

По данным агентской ипотечной компании Freddie Mac, средняя ставка по 30-летним ипотечным кредитам с фиксированной ставкой в июле достигла 6.54% годовых в сравнении с 6.49% в июне и 6.72% годом ранее.

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