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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2026 г.Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на...
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Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе выросли на 2.7 млн баррелей

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 31 июля, выросли на 2.69 млн барр., запасы бензина увеличились на 0.16 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.2 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, выросли на 2.36 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 1.2 млн барр., запасы бензина сократились на 1.1 млн барр., запасы дистиллятов увеличились на 0.4 млн барр.

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