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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 августа 2026 г.ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в...
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ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июле выросло на 44 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 5 августа. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июле выросло с учётом сезонных колебаний на 44 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 68 тыс.

В июне число рабочих мест выросло на 95 тыс., пересмотрено с 98 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июле выросло на 23 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 8 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 13 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 47 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства сократилось на 3 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на пятницу, 7 августа.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июле на 85 тыс. после увеличения на 57 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.2%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.

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