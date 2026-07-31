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mfd.ruНовостиФинансовые новости31 июля 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
вчера 17:07

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июль пересмотрен в сторону повышения

Москва, 31 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в июле составил 55.2.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 54.4. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 53.9.

В июне значение индекса составило 49.5.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине июля составил 4.2%, как и в начале месяца против 4.6% в июне.

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