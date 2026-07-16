Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в июне снизился на 5.4%

Москва, 16 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США (NAR), индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в июне снизился на 5.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Индекс составил 72.5 пункта против 76.6 в мае (пересмотрен с 76.8) в сравнении с рекордно низкими значениями 70.6 в январе 2025 года и 70.8 в январе 2026 года.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует уровню сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали снижение индекса на 0.5%.

В годовом сравнении индекс снизился на 0.3%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, контракты по продаже домов, подписанные в июне, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.