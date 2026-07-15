Прогноз API: коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 0.6 млн баррелей

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным института API, коммерческие запасы нефти в США за неделю, окончившуюся 10 июля, сократились на 0.564 млн барр., запасы бензина уменьшились на 1.664 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 2.3 млн барр. Запасы нефти в хранилище Cushing, использующейся для поставок сорта WTI по фьючерсным контрактам, увеличились на 0.24 млн барр.

Сегодня в 17:30 мск ожидается публикация отчёта Управления по энергетической информации (EIA) Минэнерго США с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США на прошлой неделе.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных The Wall Street Journal, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 0.9 млн барр., запасы бензина сократились на 0.3 млн барр., запасы дистиллятов уменьшились на 0.1 млн барр.