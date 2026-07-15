Индекс цен производителей США в июне вырос на 5.5% в годовом сравнении

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в мае (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику июньского показателя.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 5.5% против 6.0% в мае (пересмотрено с 6.5%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 6.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.4%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 4.7% против 4.6% в мае (пересмотрено с 4.9%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 5.2%.