Курс доллара 78.3181   Курс евро 89.3296  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 июля 2026 г.Индекс цен производителей США в июне вырос на 5...
15.07.2026 15:36

Индекс цен производителей США в июне вырос на 5.5% в годовом сравнении

Москва, 15 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в июне снизился на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.6% в мае (пересмотрено с +1.1%).

Аналитики прогнозировали нулевую динамику июньского показателя.

В годовом сравнении индекс PPI вырос на 5.5% против 6.0% в мае (пересмотрено с 6.5%).

Аналитики прогнозировали повышение годового индекса PPI на 6.2%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в июне вырос на 0.2% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в мае (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали увеличение июньского показателя на 0.4%.

В годовом сравнении индекс PPI core вырос на 4.7% против 4.6% в мае (пересмотрено с 4.9%).

Аналитики прогнозировали рост годового индекса PPI core на 5.2%.

Другие новости

15.07.2026
17:12
Альфа-банк обжаловал отмену решения о банкротстве экс-бенефициара банка "Югра" Хотина
15.07.2026
16:45
Российский рынок акций теряет 2,6%, оставаясь пока выше 2100 пунктов по индексу Мосбиржи
15.07.2026
16:24
В "Ростехе" разработали систему, позволяющую защитить объекты ТЭК от прямого удара дронов
15.07.2026
15:40
"Норникель" начал программу создания автономной горной техники - Потанин
15.07.2026
15:36
Индекс цен производителей США в июне вырос на 5.5% в годовом сравнении
15.07.2026
15:33
Индекс Empire State Manufacturing в июле уверенно вырос
15.07.2026
15:14
Узбекистан и Белоруссия договорились о реализации проектов на $2 млрд, заявили в Ташкенте
15.07.2026
14:55
"Норникель" перевыполняет обязательства по программе "Чистый воздух" в 2 раза в 2026 году
15.07.2026
14:44
Спрос на металлы "Норникеля" в мире устойчив, но есть сложности с логистикой - Потанин
© 2026 «МФД-ИнфоЦентр»
Все права защищены. Перепечатка материалов возможна только со ссылкой на mfd.ru.