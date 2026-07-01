ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в июне выросло на 98 тыс. (расширенное сообщение)

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Число рабочих мест в частном секторе США, согласно отчёту компании Automatic Data Processing (ADP), в июне выросло с учётом сезонных колебаний на 98 тыс.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 118 тыс.

В мае число рабочих мест выросло на 122 тыс.

Число рабочих мест на предприятиях малого бизнеса (1 – 49 сотрудников) в июне выросло на 53 тыс., на предприятиях среднего бизнеса (50 – 499 сотрудников) увеличилось на 29 тыс., в крупных компаниях (от 500 сотрудников) расширилось на 25 тыс.

В том числе количество рабочих мест на предприятиях сферы услуг выросло на 96 тыс., в сферах производства, добычи полезных ископаемых и строительства увеличилось на 2 тыс.

Отчёт ADP не включает оценку числа рабочих мест в государственном секторе США.

Данные по занятости от компании ADP часто рассматриваются как опережающий индикатор официального отчёта по рынку труда США (Non-farm payrolls, NFP), намеченного к публикации на четверг, 2 июля.

Аналитики прогнозируют увеличение в рамках отчета NFP числа рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора США в июне на 114 тыс. после увеличения на 172 тыс. месяцем ранее. Уровень безработицы в США, согласно консенсус-прогнозу, не изменится и составит 4.3%, а средняя почасовая зарплата вырастет на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем.