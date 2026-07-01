Число объявленных корпоративных увольнений в США в июне сократилось на 53% по сравнению с маем

Москва, 1 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, Inc., общее число объявленных корпоративных увольнений в США в июне сократилось на 53% по сравнению с предыдущим месяцем, составив 45.85 тыс. (в том числе 15.5 тыс. в технологическом секторе) против 97 тыс. в мае.

По сравнению с июнем 2025 года показатель снизился на 4%.

Всего за первое полугодие было объявлено о планируемом увольнении 443.6 тыс. сотрудников, что оказалось на 40% меньше, чем в аналогичный период 2025 года. Технологический сектор за шесть месяцев текущего года потерял 139.2 тыс. рабочих мест, став лидером по числу объявленных увольнений.