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mfd.ruНовостиФинансовые новости26 июня 2026 г.Университет Мичигана: Индекс потребительского д...
сегодня 17:06

Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США за июнь пересмотрен в сторону повышения

Москва, 26 июня. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту университета Мичигана и агентства Reuters, индекс потребительского доверия в США в июне составил 49.5.

Показатель пересмотрен в сторону повышения по сравнению с предварительным значением 48.9. Аналитики прогнозировали его пересмотр до 50.0.

В мае значение индекса составило 44.8.

Индекс инфляционных ожиданий, оценивающий прогнозы потребителей по темпам роста инфляции на ближайшие 12 месяцев, во второй половине июня составил 4.6%, как и в начале месяца против 4.8% в мае.

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